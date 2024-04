Borussia Dortmund: Abgang besiegelt? Diesen Stars droht endgültig das BVB-Aus

Im kommenden Sommer wird es bei Borussia Dortmund einige Personal-Veränderungen geben. Der Kader soll umgebaut werden und gleich mehrere BVB-Stars könnten den Klub nach der Saison verlassen.

Die Saison ist für Borussia Dortmund zu einer Enttäuschung geworden. Lediglich ein irres Champions League-Wunder könnte diese Spielzeit womöglich noch retten. Auf der anderen Seite droht der BVB in der Bundesliga, die Champions League-Plätze zu verpassen. Die kommenden Wochen werden nicht nur für Schwarz-Gelb, sondern auch für einige Spieler zu Endspielen.

Borussia Dortmund: Großer Ausverkauf im Sommer?

Ein Abgang von Flügelstürmer Donyell Malen steht schon seit einiger Zeit im Raum. Im Sommer könnte die endgültige Trennung folgen. Doch auch neben Malen sollen laut „Bild“ fünf überraschende Spieler den Verein verlassen.

Bei dem Sturm-Duo Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller wäre der BVB bereit, sich gewisse Angebote anzuhören. Sowohl bei Moukoko als auch bei Haller stimmen die Leistungen seit geraumer Zeit nicht. Dazu kommt bei beiden eine gewisse Verletzungsanfälligkeit.

Gemeinsam haben die Angreifer einen Marktwert von knapp 50 Millionen, dazu noch laufende Verträge. Mit den Abgängen von Moukoko und Haller könnte Schwarz-Gelb ordentlich Geld in die Kasse spülen.

Can und Özcan auf der Kippe

Emre Can ist einer der Liebling von Trainer Edin Terzic. Nicht umsonst hat der BVB-Coach den Routinier vor der Saison zum Kapitän ernannt. Allerdings enttäuscht dieser auf ganzer Linie. Sollte sich der BVB im Sommer von Terzic trennen, wäre dies wohl auch das Aus für Can.

Özcan ist auch in dieser Saison nicht so wirklich über die Rolle des Back-Ups hinaus gekommen. Intern soll man stark anzweifeln, dass Özcan in Zukunft noch ein elementarer Stammspieler für den BVB werden kann. Dazu habe der BVB bereits einige Angebote für Özcan vorliegen – unter anderem aus der Türkei.

Bensebaini schon wieder vor dem Absprung?

Kandidat Nummer fünf überrascht wohl am meisten. Denn Ramy Bensebaini ist erst im Sommer 2023 von Borussia Mönchengladbach zum BVB gewechselt. Doch auch seine Saison wurde zu einer echten Enttäuschung. Seit Ian Maatsen im Winter gekommen ist, sitzt er fast nur noch auf der Bank. Bensebaini hat sich zu einem Transfer-Missverständnis entwickelt – und das könnte schon nach der Saison wieder zu Ende sein.

Gleich fünf Spieler, in die man vor der Saison noch große Hoffnung haben, müssen jetzt also um den Verbleib an der Strobelallee zittern. Die letzten Wochen der laufenden Saison werden auch für sie ganz entscheidend. Denn bleiben die Leistungen weiter aus, werden sich die Westfalen wohl nach der Spielzeit von einer ganzen Reihe an Akteuren trennen.