Borussia Dortmund: Sancho-Verbleib? Hammer-Tausch kann ihn möglich machen

Als Borussia Dortmund die Rückkehr von Jadon Sancho verkündete, herrschte großer Jubel bei den Fans: Der verlorene Sohn ist endlich wieder da. Anfangs brauchte der Flügelflitzer ein wenig, um wieder seine Form zu finden. Mittlerweile ist er zufrieden beim BVB und der BVB ist zufrieden mit ihm.

Das Problem ist allerdings: Die Leihe gilt nur bis zum Sommer, dann muss Sancho zurück zu Manchester United. Allerdings könnte ein Tauschdeal einen längeren Verbleib möglich machen. Werden sich Borussia Dortmund und der Premier-League-Klub einigen?

Borussia Dortmund: Sancho-Verbleib?

Pünktlich zum Saisonendspurt wird Jadon Sancho immer wichtiger für Borussia Dortmund. Der 23-Jährige kommt langsam in Top-Form und könnte dem BVB besonders hilfreich sein, um in der nächsten Saison an der Champions League teilnehmen zu können. Dann könnte er sogar selbst wieder für den Bundesligisten auflaufen.

Im Sommer endet die Leihe, dann soll er eigentlich zurück zu Manchester United, wo er bis 2026 noch einen Vertrag hat. Allerdings hat er beim britischen Traditionsverein keine Zukunft mehr. Deshalb darf und soll Sancho den Verein endgültig verlassen. Darf sich der BVB da Hoffnungen auf einen langfristigen Verbleib machen?

Englischen Medien vermelden, dass ein Spielertausch dies möglich machen könnte. Demnach hat United großes Interesse an Dortmunds Donyell Malen, der in dieser Saison einer der besten Spieler im Team von Trainer Edin Terzic ist. Neben Manchester sollen auch der FC Chelsea und der FC Liverpool großes Interesse haben.

Tauschdeal zwischen BVB und United möglich

So könnte Malen sich ab Sommer Manchester United anschließen – und im Gegenzug darf Borussia Dortmund Jadon Sancho behalten. Ob einer der beiden Vereine dennoch Ablösen erhalten, ist aktuell noch unklar. Sollten zudem andere Vereine für Sancho bieten, ist es gut möglich, dass die „Red Devils“ eher darauf eingehen werden.

Der BVB wird eher auf den Tauschdeal hoffen. So wie Sancho derzeit aufspielt, träumt man in Dortmund schon von seinen besten Zeiten vor seinem Wechsel nach Manchester 2021. Damals war der Flügelflitzer in der Bundesliga fast nicht so stoppen, legte Tore auf und traf selbst. Diesen Sancho will man beim BVB wieder erleben.