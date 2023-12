Borussia Dortmund: Bald ablösefrei zu haben – könnte ER beim BVB ein großes Problem lösen?

Die Stimmung bei Borussia Dortmund ist nach dem Erreichen der Champions League-K.0-Phase bestens. Mit dem 3:1-Erfolg beim AC Mailand sicherte sich das Team von Edin Terzic das Ticket für das Achtelfinale – in der „Horrorgruppe“ mit Mailand, Paris und Newcastle ein großer Erfolg für Schwarz-Gelb.

Denn man setzt damit nicht nur ein wichtiges sportliches Ausrufezeichen, sondern darf sich auch über eine große Finanzspritze freuen. Für das Erreichen des Achtelfinals dürfen sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund über knapp zehn Millionen Euro freuen. Nutzen Sebastian Kehl und Co. dieses Geld, um eine große Baustelle im BVB zu beheben?

Borussia Dortmund: Sancho-Kollege einer für Schwarz-Gelb?

Schon am Anfang der Saison wurde viel über die schmale Besetzung in der BVB-Defensive gesprochen. Sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den defensiven Außen ist man quantitativ schlecht besetzt. Bei den Außenverteidigern fehlt teilweise auch die nötige Qualität. Zuletzt betonte Sportdirektor Kehl, dass man im Winter nach weiteren Verstärkungen für die Abwehr Ausschau halten werde.

Hat man bei der Suche nach einem neuen Außenverteidiger vielleicht auch einen Teamkollegen von Jadon Sancho auf dem Zettel? Aaron Wan-Bissaka war jahrelang bei Manchester United gesetzt, galt zu den besten Defensivakteuren der Liga. Doch seit einigen Monaten ist der Brite nur noch hinten dran.

In der vergangenen Saison rückte er immer mehr in die zweite Reihe und musste vermehrt auf der Bank Platz nehmen. Auch in dieser Saison zählt Wan-Bissaka nicht zu den absoluten Leistungsträgern. Laut mehreren britischen Medien soll ein United-Abgang sogar schon in Winter eine Option sein.

Nur geringe Ablöse für einen Transfer nötig?

Sein Vertrag läuft im Sommer aus, eine Verlängerung derzeit nicht in Sicht. Nach knapp vier Jahren bei Manchester United könnte der 26-Jährige also einen Wechsel bevorzugen und ein neues Kapitel aufschlagen. Bei einem passenden Angebot sind wohl Verein und Spieler nicht abgeneigt, sich die Offerte anzuhören. Für Borussia Dortmund könnte Wan-Bissaka eine Option sein. Noch gibt es aber keine Anzeichen, dass der BVB seine Fühler ausstreckt.

Durch die geringe Restlaufzeit des Vertrages könnte man den Rechtsverteidiger für eine recht günstige Ablöse nach Deutschland locken. Sein Marktwert beläuft sich derzeit auf 25 Millionen Euro – ein Transfer könnte jedoch für deutlich weniger über die Bühne gehen.