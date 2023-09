Borussia Dortmund wird sofort hellhörig – muss der BVB jetzt über IHN nachdenken?

Am Ende der vergangenen Transferperiode sorgte Borussia Dortmund mit dem Transfer von Niklas Süle für Aufsehen. Viele Fans konnten nicht verstehen, wieso die Verantwortlichen die Priorität eher im Sturm als in der Verteidigung gesehen.

So hat Borussia Dortmund mit Youssoufa Moukoko, Sebastien Haller und Niklas Füllkrug gleich drei Mittelstürmer im Kader. Dennoch könnte im kommenden Sommer erneut Bewegung in diese Position kommen. Dann könnte auch ein Bundesliga-Stürmer interessant werden, der für relativ kleines Geld zu haben ist.

Borussia Dortmund: Guirassy wird zum Schnäppchen

Er ist wohl der Überflieger der Liga aktuell. Serhou Guirassy zerschießt die Bundesliga nach Belieben, steht schon nach fünf Saisonspielen bei zehn Tore und führt damit die Torjägerliste. Viele Klubs dürften schon jetzt Schlange bei dem Franzosen stehen, um ihn im kommenden Sommer zu verpflichten.

Und der Poker um Guirassy scheint nun noch heißer zu werden, als er wohl ohnehin geworden wäre. Denn wie „Sky“ nun enthüllte, hat der Angreifer 2024 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro – ein absoluter Schnäppchenpreis für den Shootingstar.

In diesem Sommer soll die Ausstiegsklausel bei 15 Millionen Euro gelegen haben. Die wurde bekanntlich nicht gezogen. So kann der Franzose den VfB im kommenden Sommer für fünf Millionen mehr verlassen. Angesichts der aktuellen Leistungen scheint ein Verbleib in Stuttgart über den Sommer 2024 hinaus wohl unrealistisch.

Sollte der BVB nun zuschlagen?

Für den Preis ist der 27-Jährige ein absoluter Top-Deal, den auch der BVB in Betracht ziehen sollte. Zwar hat man derzeit drei Angreifer im Kader, doch Haller überzeugt bisher noch nicht, Moukoko könnte den Verein verlassen und ob Füllkrug denn wirklich einschlägt, ist auch noch ungewiss.

Somit wäre ein Stürmer vom Kaliber eines Guirassy sicherlich nicht ganz verkehrt – vor allem zu dem Preis. Der BVB wird allerdings große Konkurrenz bekommen. Da geht es letztlich auch darum, wer Guirassy frühzeitig kontaktiert und die beste Perspektive bietet.