Borussia Dortmund: Reus von Neuzugang begeistert – „Wird für uns sehr wichtig werden“

Der Saisonauftakt von Borussia Dortmund ist geglückt. Mit 6:1 bezwang die Mannschaft von Edin Terzic den TSV Schott Mainz in der ersten Runde des DFB-Pokals. In der Startelf standen mit Ramy Bensebaini und Marcel Sabitzer gleich zwei Neuzugänge. Der dritte, Felix Nmecha, fehlte hingegen verletzt.

Doch genau dieser hat Routinier Marco Reus beeindruckt. Der Ex-Kapitän von Borussia Dortmund lobt den Neuzugang und zeigt sich von dessen Qualitäten beeindruckt. Reus traut ihm eine tragende Rolle bei Schwarz-Gelb zu.

Borussia Dortmund: „Bringt alles mit“

Im Testspiel gegen Ajax Amsterdam zeigte Nmecha erstmals, was er dem Team geben kann. Dort zeigte der Mittelfeldspieler eine sehr auffällige Leistung und überzeugte mit einem Doppelpack. So soll es für den Neuzugang auch weitergehen. Sein Teamkollege Reus ist von den Qualitäten des Nationalspieler in jedem Fall überzeugt.

„Ich kenne ihn ja ein bisschen von der Nationalmannschaft. Wir haben da ja auch schon zusammengespielt. Er bringt auf jeden Fall alles mit, um ein wirklich sehr, sehr guter Spieler zu werden“, lobt der Routinier den früheren Wolfsburger im Gespräch mit „BVB-TV“.

„Er bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel mit und ich glaube, dass dieses reine spielen einfach Woche für Woche als junger Spieler dir so viel mitgibt. Vor allem in der Bundesliga auf einem guten Niveau“, zeigt er sich überzeugt.

Gelingt Nmecha der große Sprung zur Stammkraft?

Reus weiß jedoch auch, dass der BVB nochmal ein anderes Kaliber ist und es Zeit braucht, bis man sich an die Größe des Klubs gewöhnt hat. „Klar ist es bei Dortmund dann immer noch was anderes, auch vom Niveau her und du spielst dann alle drei Tage. Daran muss man sich auch erstmal gewönnen. Das geschieht auch nicht alles von heute auf morgen.“

Auch neben dem Platz scheint Nmecha perfekt ins Team zu passen. „Ich freue mich auf ihn, er ist auf jeden Fall ein sehr offener Typ, macht auch ein paar Späße. Ich glaube, dass er für uns auch sehr sehr wichtig werden wird. Das war auf jeden Fall ein guter Transfer, denke ich“, zieht der Offensiv-Star abschließend Bilanz.