Borussia Dortmund: Künftiger Superstar im Anflug? – Kehl und Co. haben Top-Talent im Visier

Nach der Transferphase ist vor der Transferphase – die Scouts von Borussia Dortmund sind auch und vor allem jetzt am Anfang der neuen Saison in Europa unterwegs, um einige Spieler zu beobachten.

Dabei sind die Vereinsvertreter in Spanien wohl auf einen interessanten Spieler gestoßen. Wie das spanische Sportmedium „El Nacional“ berichtet, soll Borussia Dortmund großes Interesse an Fran Perez haben. Der 21-Jährige ist einer der Shootingstars der La Liga.

Borussia Dortmund: Perez sei eine „Wette ohne Risiko“

Perez wusste in der laufenden Saison bereits zu überzeugen. Er legte zwei Tore in sechs Einsätzen auf und setzt immer wieder gefährliche Offensiv-Akzente. Vergangene Spielzeit war Perez, der bis Sommer 2026 in Valencia unter Vertrag steht, noch an die Profi-Mannschaft der „Fledermäuse“ herangeführt worden und kam auf sieben Kurz-Einsätze, in denen er ohne Torbeteiligung blieb.

Aufgrund seiner starken Entwicklung sollen die Scouts des BVB nun aufmerksam auf den Flügelstürmer geworden sein. Laut mehreren Berichten möchte Schwarz-Gelb Perez nun verpflichten. Perez sei eine „Wette ohne Risiko“, urteilen die BVB-Scouts, heißt es.

„Transfermarkt“ beziffert den Marktwert Perez‘ derzeit auf knapp 500.000 Euro. Behält er seine Leistungen aus den ersten Spielen bei, dürfte diese Summe aber rasch hochschnellen. Noch könnte er für den BVB zum Schnäppchen werden.

BVB hat auch Nachwuchs-Verteidiger von Valencia auf dem Zettel

Doch nicht nur Perez sondern noch ein weiterer Akteur des FC Valencia ist wohl für den BVB interessant – Yarek Gasiorowski. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger soll bereits seit geraumer Zeit auf der Einkaufsliste der Westfalen stehen. Der Spanier war erstmals 2021 mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht worden.

Der Youngster – mit Vertrag bis Sommer 2025 – wartet bislang noch auf sein Profi-Debüt. Er kommt in der Zweitvertretung des FC Valencia zum Einsatz. Doch auch bei Gasiorowski sehen die Borussen-Bosse wohl enorm viel Potenzial. Kommt es also bei zu einem Transfer-Doppelschlag von Valencia zum BVB?