Mit Felix Nmecha hat Borussia Dortmund den zweiten Neuzugang verpflichtet. Der Mittelfeldspieler soll jedoch nicht der letzte Transfer sein. Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. werden in den kommenden Wochen noch nachlegen. Der Hauptfokus seitens Borussia Dortmund dürfte da auf einen weitern Spieler für die Mittelfeldzentrale liegen.

Auch auf der defensiven Außenbahn könnte noch etwas passieren. Im Sturmzentrum ist man mit Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko derzeit gut aufgestellt. Möchte man dort doch noch einmal nachlegen, könnte ein US-Kumpel von Gio Reyna eine Option sein.

Borussia Dortmund: Ferreira fliegt noch unterm Radar

Für viele dürfte der Name Jesus Ferreira relativ neu sein. Der US-Amerikaner spielt in der heimischen MLS und sorgt für viel Furore. In Europa wird das jedoch noch nicht wahrgenommen. Nicht viele Klubs haben den 22-Jährigen auf dem Schirm. Dabei hat der Stürmer das Zeug, auch in einer stärkeren Liga als der MLS zu überzeugen.

Ferreira kommt in der laufenden Saison auf zehn Tore in 18 Ligapartien – eine starke Statistik. Dazu hat sein Verein, der FC Dallas, gute Chancen, die Finalrunde zu erreichen. Schon in der vergangenen Spielzeit schoss der Mittelstürmer sein Team mit 24 Torbeteiligungen in 33 Partien in die Play-Offs. Für den ganz großen Coup reichte es letztlich jedoch nicht.

Da sein Marktwert derzeit knapp acht Millionen Euro beträgt, wäre er auch vergleichsweise günstig zu bekommen. Dazu besitzt er mit 22 Jahren noch großes Entwicklungspotenzial. Ein Transfer wäre also auch mit Blick auf die Zukunft eine interessante Sache.

Fliegt bei vielen noch unter dem Radar: US-Angreifer Jesus Ferreira vom FC Dallas. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Kein großer Bedarf an Stürmern

Eine Verpflichtung eines Stürmers würde für Schwarz-Gelb aber ohnehin nur infrage kommen, wenn Moukoko den Verein noch verlassen sollte. Dies steht momentan nicht im Raum. Bei einem Verbleib von Moukoko wird wohl kein weiterer Angreifer kommen. Mit Haller und Moukoko ist der BVB nicht nur gut aufgestellt, sondern auch sehr zufrieden.

In den kommenden Tagen dürfte man sich so erstmal mit einem neuen Mittelfeldspieler und einem weiteren Außenverteidiger beschäftigen. Bis ein neuer Stürmer ein Thema ist, könnte es also noch dauern – wenn es überhaupt in diesem Sommer Thema wird. Doch im Fall der Fälle sollte man Ferreira definitiv auf dem Zettel haben.