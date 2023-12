Borussia Dortmund: Gespräche begonnen? Star-Abgang könnte immer näher rücken

Seit einigen Wochen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Donyell Malen Borussia Dortmund im Winter verlassen möchte und gehen wird. Der Niederländer soll laut übereinstimmenden Medienberichten mit einem Wechsel nach England liebäugeln – erste Klubs zeigten bereits Interesse.

Vor allem Manchester United soll heiß auf Malen sein. Die Red Devils wollen nach einer enttäuschenden Hinrunde aufrüsten – unter anderem mit dem Offensiv-Akteur von Borussia Dortmund. Nun soll es sogar schon erste Gespräche beider Parteien miteinander gegeben haben.

Borussia Dortmund: Malens Berater in Kontakt mit United

Nach einer starken Rückrunde in der vergangenen Saison, in der er 14 Torbeteiligungen sammelte, war Malen zu Beginn der Saison gesetzt. Mit drei Treffern aus vier Spielen machte der Offensiv-Akteur in den ersten Partien der laufenden Spielzeit da weiter, wo er im Mai aufgehört hatte. Doch seither läuft es sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei Malen selbst überhaupt nicht mehr.

Der 24-Jährige war in den vergangenen Monaten oft nicht mehr erste Wahl, musste oft auf der Bank Platz nehmen und war weit von seiner Form aus der vergangenen Rückrunde entfernt. Nun möchte er vorzeitig die Reißleine ziehen und den Verein bestenfalls schon im Winter verlassen.

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano sollen die Berater des Noch-Dortmunders bereits erste Gespräche mit Manchester United geführt haben. Der kriselnde Premier-League-Gigant sei derzeit der Favorit auf einen Transfer, sofern es schon im Winter zum Wechsel kommen sollte.

Dicker Geldregen für Schwarz-Gelb?

Ein Abgang von Malen ist längst noch nicht beschlossene Sache – allerdings rückt er durchaus immer näher. Im Falle eines Transfers könnte sich der BVB auf eine Menge Geld freuen. Denn der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2026, sein Marktwert beträgt knapp 35 Millionen Euro. United müsste für Malen also tief in die Tasche greifen.

Das Geld könnte Schwarz-Gelb gut gebrauchen. Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte an, im Winter aktiv zu werden. Besonders die linke Verteidigungsseite soll mit einem Neuzugang aufgebessert werden. Da kann man das Geld eines möglichen Malen-Abgangs gut gebrauchen. Allerdings müsste man den Offensiv-Akteur auch wieder ersetzen – im Winter keine allzu leichte Aufgabe.