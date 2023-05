Borussia Dortmund: Terzic offenbart – DAS ist der „Schlüssel“ zur Meisterschaft

Die Anspannung steigt, ganz Dortmund schwimmt derzeit in Euphorie. Die Vorfreude auf den kommenden Samstag (27. Mai) ist enorm. Während die Fans sich nur noch von Tag zu Tag durch den Alltag bringen und auf das Heimspiel gegen Mainz 05 warten, gilt es für die Mannschaft, die Konzentration und den Fokus bis zuletzt hochzuhalten.

Damit das gelingt und Borussia Dortmund am Samstag gegen 17.25 Uhr die Saison als Deutscher Meister beendet, versucht BVB-Coach Terzic, seine Jungs passend vorzubereiten. Dabei hat der 40-Jährige eine bestimmte Marschroute, die Schwarz-Gelb zur Schale führen soll.

Borussia Dortmund: „Genau das, was wir wollten“

Den letzten großen Schritt Richtung Titel machen – so lautet die Devise für den BVB am Samstag. Gegen Mainz 05 möchte Schwarz-Gelb noch einmal alles raushauen, noch einmal alles geben, um letztlich die Schale in der Hand halten zu dürfen. In den Tagen vor dem Spiel ist der Druck auf die Spieler wahrlich nicht gering. Die Akteure wissen, worum es am Samstag geht und was auf sie wartet. Sie wissen aber auch, dass man jetzt eigentlich nur noch etwas zu verlieren hat.

Die Situation ist keine einfache, aber eine, die sich der BVB vor der Saison gewünscht und hart erarbeitet hat. Das stellte auch Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel heraus. „Natürlich ist es eine ganz besondere Woche für uns, weil es der letzte Spieltag ist, der auf uns wartet. Wir haben uns in diese Situation gespielt, die sehr viel Euphorie ausgelöst hat. Das ist genau das, was wir wollten“, sagt Terzic. „Das war ein schöner, gemeinsamer Weg, den wir bis jetzt gegangen sind. Den wollen wir am Samstag mit einem Sieg krönen. Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit, den letzten Schritt gemeinsam zu gehen: als Mannschaft, als Verein, als Stadt“, betonte der Übungsleiter.

++ Borussia Dortmund: Bei diesem Anblick im Supermarkt fallen BVB-Fans aus allen Wolken ++

Man sei sich natürlich bewusst, was am Samstag auf dem Spiel steht und es könne alles passieren. „Es gibt Momente, die gut laufen können, es gibt Momente, die schlecht laufen können. Aber das Schöne ist: Das Spielfeld ist genauso groß wie letzte Woche, der Ball ist genauso rund, wir starten mit elf Spielern, die alle Bock haben, das Spiel zu gewinnen“, rundete Terzic ab. So heißt es für Samstag: Mit elf Mann, einem Ball gegen elf Gegner den Titel holen und ganz Dortmund in ein Tollhaus verwandeln.

Bescheiden und einfach zur Meisterschaft?

Dafür bereitet Terzic seine Mannschaft unter der Woche vor. Mit Blick auf die Partie sei auch wichtig, dass man nicht allzu sehr von der Routine und dem Gewohnten abweicht. „Der Schlüssel ist, dass man nichts Besonderes tut. Wir versuchen alles, was wir vorher gut gemacht haben, zu wiederholen“, verriet der BVB-Coach. Bei aller Euphorie im Umfeld versucht die Mannschaft also professionell, ruhig und sachlich zu bleiben. Diese Werte lebt Terzic bereits die gesamte Saison vor. Die Mannschaft zeigte in den vergangenen Wochen, dass sie in diesem Jahr eine starke Entwicklung genommen hat. Nun wartet am Samstag der letzte große Reifetest auf die Terzic-Elf.

Mehr News:

Die erste gute Nachricht vermeldete der Übungsleiter direkt: Alle Spieler seien soweit fit, auch Bellingham würde die Intensität langsam erhöhen. Der Brite hat bis zum Donnerstag individuell gearbeitet, stoß am Nachmittag wieder zur Mannschaft. „Er wird in jedem Fall im Kader stehen“, erklärte Terzic. Ob es dann für einen (Startelf-)Einsatz reicht, müsse man noch abwarten. Eine Entscheidung fällt wohl erst kurz vor der Partie.