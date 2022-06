Borussia Dortmund: Abgang rückt immer näher – ER ergreift jetzt die Flucht

Bei Borussia Dortmund bahnt sich anscheinend der nächste Abgang an...

Zwei Torhüter haben Borussia Dortmund bereits verlassen, ein weiterer Schlussmann will wohl ebenfalls gehen und soll auch schon einen neuen Klub gefunden haben.

Borussia Dortmund: Abgang rückt immer näher

Mit Roman Bürki (St. Louis City SC) und Marwin Hitz (FC Basel) sind bereits zwei Torhüter gewechselt, Stefan Drljaca könnte den BVB jetzt ebenfalls verlassen. Der Schlussmann steht kurz vor einem Wechsel zu Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden, berichtet „Sky“. Der Vertrag des Torwarts läuft Ende Juni aus und er wäre damit ablösefrei zu haben.

In Dresden soll Drljaca einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Zuletzt war der Schlussmann immer wieder mit der Reservemannschaft des VfB Stuttgart in Verbindung gebracht worden.

Borussia Dortmund: Stefan Drljaca steht vor einem Abgang. Foto: IMAGO / Ulrich Wagner

Borussia Dortmund: Torwart-Karussel dreht sich weiter

Nachdem Marcel Lotka von Hertha BSC zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund gewechselt ist und mit U19-Keeper Silas Ostrzinski ein weiterer Keeper die Reservemannschaft des BVB verstärkt, sieht Drljaca keinen anderen Weg, als den Klub zu verlassen. Der Torwart kam im Sommer 2020 von der TSG Hoffenheim zum BVB.

In der vergangenen Drittliga-Saison stand er 15 Mal für die zweite Mannschaft zwischen den Pfosten. Viermal blieb er dabei ohne Gegentor. In der Spielzeit 2020/21 kam er auf 14 Spiele in der Regionalliga West und hatte somit seinen Anteil am Aufstieg in den Profi-Bereich.

Das Torwart-Karussell beim BVB dreht sich also weiter. BVB-Cheftrainer Edin Terzic hat im Tor neben Gregor Kobel und Eigengewächs Luca Unbehaun auch noch Alexander Meyer, der von Jahn Regensburg dazugestoßen ist. (oa)