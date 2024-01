Borussia Dortmund: Irre Wende trotz Kehl-Worte? Hammer-Abgang steht wohl bevor

Bei Borussia Dortmund gibt es derzeit viel Aufregung. Neben einer möglichen Rückkehr von Jadon Sancho könnte es auch einige Abgänge in diesem Winter geben. Nach einer schwachen Hinrunde gilt vor allem Sebastien Haller als potenzieller Verkaufskandidat bei den Schwarzgelben.

Nachdem es von Sportdirektor Sebastian Kehl noch deutliche Worte gab, sorgt derzeit ein Gerücht für Aufregung. Verlässt Haller Borussia Dortmund schon bald in Richtung Türkei?

Borussia Dortmund: Irre Wende trotz Kehl-Worte?

14 Spiele, nur zwei Tore: Das ist die bittere Bilanz von Sebastien Haller bei Borussia Dortmund in der bisherigen Saison. Der Stürmer findet nicht annähernd in die Form aus der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2023 zurück. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der Angreifer mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“, dass ein Wechsel nicht infrage komme.

„Wir unterstützen ihn weiterhin, glauben an Sebastien und daran, dass er noch wichtige Tore für uns schießen wird“, so Kehl, der an die lange Leidenszeit des Stürmers erinnerte, dessen Krebsdiagnose im Juli 2022 mehrere Operationen und Chemotherapien zur Folge hatte: „Für den Umgang damit im Profifußball gibt es kaum Erfahrungswerte.“

Allerdings gibt es jetzt Aufregung um Haller. Wie die türkische Tageszeitung „Hürriyet“ nun berichtet, soll sich Haller mit Top-Klub Besiktas Istanbul über eine Leihe bis zum Sommer einig sein.

Hammer-Abgang steht bevor

Dem Bericht nach soll Borussia Dortmund einer Leihe zugestimmt haben. Bei den Türken soll Haller seinen Landsmann Vincent Aboubakar ersetzen, der zuletzt wochenlang suspendiert wurde und den Verein verlassen soll. Eine Leihgebühr muss Besiktas demnach nicht zahlen, soll dafür aber das komplette Gehalt vom Stürmer übernehmen. Noch wurden diese Infos aber weder vom BVB noch von Besiktas bestätigt.

Sollte es zu einer Leihe kommen, müsste Besiktas allerdings erst einmal einige Wochen auf Haller verzichten. Der Angreifer ist für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup im eigenen Land im Einsatz. Der Gastgeber zittert allerdings um Haller, der sich beim letzten Spiel des vergangenen Jahres verletzte (hier mehr dazu). Ob er spielen wird, zeigt sich dann beim Eröffnungsspiel am Samstag (13. Januar, 21 Uhr) gegen Guinea-Bissau.