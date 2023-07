Borussia Dortmund: Wiedersehen mit Sancho – kickt er bald wieder im BVB-Dress?

Die Freude war auf allen Seiten riesig, als Jadon Sancho in der Nacht zu Montag (31. Juli) in Las Vegas mit Manchester United auf Borussia Dortmund traf. Der Ex-BVB-Star wurde von seinen früheren Teamkollegen herzlich in Empfang genommen. Ein Anblick, der die BVB-Fans träumen lässt.

Nur zu gerne würden sie Jadon Sancho wieder im Trikot von Borussia Dortmund sehen. Gerüchte um eine mögliche Rückkehr nährten zuletzt ihre Hoffnungen. Nach dem Spiel äußerte sich Trainer Edin Terzic zu den Gerüchten.

Borussia Dortmund: Rückkehr von Sancho?

Eine Umarmung herzlicher als die andere – obwohl sich der Kader von Borussia Dortmund seit seinem Abgang 2021 schon deutlich verändert hat, war die Freude über das Wiedersehen mit Jadon Sancho nicht zu übersehen. BVB-Star Marco Reus herzte seinen Ex-Kollegen dabei besonders intensiv.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Mit Sicherheit würde sich der 34-Jährige sehr darüber freuen, wenn er noch einmal ein Jahr gemeinsam mit seinem Buddy auf dem Platz stehen könnte. In der Sommerpause gab es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Sancho zum BVB – sogar ein offizielles Leih-Angebot soll Dortmund abgegeben haben.

++ Borussia Dortmund feiert Reus-Trick – doch alle Fans schauen nur auf IHN ++

„Jadon ein fantastischer Junge“

„Jadon hat lange genug bei uns gezaubert, um seine Qualitäten zu kennen. Jadon ist ein fantastischer Junge. Aber er ist bei Manchester United unter Vertrag. Und wir äußern uns nicht zu Spielern, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen“, erklärte Terzic.

Nach einer Rückkehr klangen seine Worte aber nicht: „Er hat sich gefreut, uns zu sehen. Wir haben uns gefreut, ihn zu sehen. Wir wünschen ihm für die kommende Saison bei ManUnited alles Gute“, so Terzic recht deutlich.

Das könnte dich auch interessieren:

Damit erhalten die Hoffnungen der BVB-Fans einen mächtigen Dämpfer. Es müsste schon einiges zusammenkommen, damit Sancho in diesem Sommer noch den Weg zurück nach Dortmund findet.