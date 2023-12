BVB-Talent feiert Debüt – um ein Haar wäre er zum Helden geworden

Der BVB musste im Spiel gegen den FC Augsburg (1:1) den nächsten herben Rückschlag hinnehmen. Nachdem man unter der Woche Platz eins in der Champions League-Gruppe klarmachen konnte, schaffte das Team von Edin Terzic es nicht, daran anzuknüpfen.

Ein BVB-Youngster wird dieses Spiel trotz des ernüchternden Ergebnisses jedoch wohl nie wieder vergessen. Samuel Bamba feierte in Augsburg sein Profi-Debüt und kam erstmals für die Profis zum Einsatz – dabei wäre es für ihn beinahe ein perfekter Tag geworden.

BVB-Youngster Bamba fast mit dem Siegtor

Schon vor dem Spiel feierten die BVB-Fans, dass Edin Terzic den 19-Jährigen erstmals in der Bundesliga mit in den Spieltagskader nahm. Zuvor stand Bamba lediglich in der ersten Pokalrunde bei Schott Mainz (6:1) im Kader – zu einem Einsatz kam es jedoch nicht.

In der 72. Minute der Partie in Augsburg war es dann jedoch so weit: Terzic wechselte ihn für Jamie Bynoe-Gittens ein. Der Trainer erhoffte sich mit dem jungen Offensiv-Akteur Impulse, um das Spiel beim Stand von 1:1 doch noch zu gewinnen.

Um ein Haar wäre dieser Plan tatsächlich aufgegangen. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung hatte der 19-Jährige die Riesen-Chance zur Führung. Nach einem Fehler von FCA-Keeper Finn Dahmen kam der Ball zu Bamba, der reaktionsschnell reagierte und den den Kopf reinhielt. Doch die Kugel ging knapp am Kasten vorbei. Statt zum gefeierten Helden zu werden, verpasste er diese große Möglichkeit.

Nächster Shootingstar für Schwarz-Gelb?

Trotz der vergebenen Torchance lieferte Bamba einen guten Auftritt. Der BVB-Youngster präsentierte sich ballsicher, dribbelstark und traute sich immer wieder einiges zu. Terzic kündigte schon vor dem Augsburg-Spiel an, dass Bamba auch mit ins Trainingslager nach Marbella reisen wird. Weitere Einsätze in der laufenden Saison sind also alles andere als ausgeschlossen.

Bislang absolvierte er 13 Drittliga-Spiele für die Zweitvertretung des BVB in dieser Saison. Dazu kam er für die U19 in jedem der Youth-League-Spiele zum Einsatz und leistete einen großen Beitrag zum Weiterkommen der A-Jugend von Schwarz-Gelb. Mit Bamba könnte der BVB den nächsten Shootingstar aus den eigenen Reihen hervorgebracht haben. Der Einsatz in Augsburg war zumindest schon einmal der erste Schritt.