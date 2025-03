Borussia Dortmund: Reyna-Abschied? Top-Klub macht wohl Ernst

Nach einer maßlos enttäuschenden (Bundesliga-)Saison wird Borussia Dortmund den Kader im kommenden Sommer nahezu komplett umkrempeln (müssen). Viele Spieler sollen oder wollen gehen, neue Spieler sollen hingegen frischen Wind hineinbringen.

Einer der Abgangskandidaten ist Giovanni Reyna. Trotz größtem Potenzial kommt er bei Borussia Dortmund nicht wirklich zum Zuge, er wartet noch immer auf seinen großen Durchbruch. Wie schon im Winter klopft nun ein Top-Klub aus Italien an.

Borussia Dortmund: Serie-A-Topklub heiß auf Reyna

Im vergangenen Winter sind die Gerüchte um einen Blitz-Abgang um Reyna von Tag zu Tag heißer geworden. Die Berater des US-Amerikaners sollen sich laut übereinstimmenden Medienberichten gar mit Vertretern des AC Mailand getroffen und über einen möglichen Wechsel gesprochen haben. Letztlich blieb Reyna bekanntermaßen. Doch im Sommer könnte er dennoch den Weg in die italienische Modestadt finden.

Denn nun soll auch Inter ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen haben. Laut „calcio mercato“ beschäftigen sich die Mailänder intensiv mit dem BVB-Youngster. Die Geschäftsführung um CEO Beppe Marotta möchte für mehr Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt sorgen, Inter Mailand weiter und noch mehr vermarkten.

Einen aktuellen A-Nationalspieler zu holen, wäre das nicht allzu abwegig. Gerade mit Blick auf die Klub-WM im Sommer und der WM 2026 in Nord- und Mittelamerika könnte sich Inter besonders gut auf die Karte bringen. Dazu würde Reyna ein Tapetenwechsel wohl auch guttun.

Reyna hat Heim-WM 2026 im Blick

Denn der BVB-Star ist bei der Borussia (aktuell) nur hintendran. Immer wieder lässt der offensive Mittelfeldspieler sein großes Potenzial aufblitzen, ehe er für mehrere Spieler untertaucht und sich so die Chance auf weitere Einsatzminuten verbaut. Er selbst hat das große Ziel, 2026 als Stammspieler und Leistungsträger der USA in die WM im eigenen Land zu gehen.

Doch geht es bei ihm so weiter, wird dies enorm schwierig. US-Nationalcoach Mauricio Pochettino registriert selbstverständlich, dass Reyna derzeit in keiner guten Form ist und zudem in einer schwierigen Lage steckt. So könnte es sein, dass Reyna ab Sommer sein Glück bei einem anderen Klub suchen wird.