Urlaub: Günstig und geheim – diese Sommer-Ziele sind besser als Spanien & Co.

Der Sommer-Urlaub 2025 steht quasi vor der Tür und bei vielen Reisenden laufen die Vorbereitungen für die Auszeit auf Hochtouren. Mallorca in Spanien oder eine der griechischen Inseln scheinen immer eine gute Idee – bloß denken sich das mit jedem Jahr mehr Menschen.

Dabei hat Europa so viel mehr zu bieten. Und einige Ziele für den Urlaub liegen dabei sogar näher als die bekannten Hotspots und sind obendrein noch günstiger.

Urlaub: Dieser Geheimtipp liegt direkt um die Ecke

So schön ein Urlaub in Spanien, Griechenland, Kroatien und Co. auch sein mag – aufgrund der steigenden Touristenmassen wird es dort aber auch immer teurer und voller. Dabei liegen gerade in Europa auch viele andere Ziele, für die man nicht mal unbedingt ins Flugzeug steigen muss.

Ein echter Geheimtipp ist dabei Polen. Unser Nachbarland hat im Sommer ähnlich hohe Temperaturen wie wir hierzulande und viel zu bieten. Alte Städte decken das Kulturbedürfnis ab, ein Mix aus Flachland und Berge ermöglicht auch einen Wanderurlaub. Dazu ist die polnische Ostsee ein perfekter Ersatz fürs Mittelmeer. Während die Preise an der deutschen Ostsee explodieren, kommt man in Polen zusätzlich richtig günstig weg.

Für einen Urlaubstag dort zahlt man mit Verpflegung, Transport und Unterkunft im Schnitt 50 bis 60 Euro, je nach Anspruch.

Diese Urlaubsziele hat kaum jemand auf dem Schirm

Ein weiteres unterschätztes Land für deinen Sommerurlaub ist Albanien. Die Balkanhalbinsel bietet sowohl Wander- als auch Strandurlaub. Die Strände namens Ksamil, Gjipe Beach und Velipoja werden auch „albanische Riviera“ genannt und bieten Zugang zu türkisblauem Wasser. Die Natur im Norden lädt dagegen zum Wandern ein, hier sind die Albanischen Alpen oder das Korab-Gebirge bekannt.

Darüber hinaus schwärmen viele Reisende von der Gastfreundlichkeit in dem kleinen Land und den vergleichsweise niedrigen Kosten vor Ort. Für einen Urlaubstag mit Verpflegung, Unterkunft und Transportkosten werden hier durchschnittlich 90 Euro fällig. Und: Wer doch nicht auf Griechenland verzichten möchte, ist in kurzer Zeit mit der Fähre drüben.

Ein kleines bisschen teurer als die genannten Urlaubsziele, aber dennoch günstiger als Spanien und Co., ist Bulgarien. Eine über 400 Kilometer lange Küste bietet vor allem für Wasserratten und Strandliebhaber die perfekte Urlaubskulisse. Dazu bietet Bulgarien auch Abwechslung für Kulturbegeisterte – die bulgarische Hauptstadt Sofia und historische Städte wie zum Beispiel Weliko Tarnowo sind immer einen Besuch wert.

Geld für Andenken und Mitbringsel dürften bei den durchschnittlichen Urlaubskosten pro Tag zwischen 80 und 100 Euro auch noch übrig sein.