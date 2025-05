Formel 1: Rätsel um Lando Norris – Aussagen sorgen für Alarm!

Noch zu Saisonbeginn hatte McLaren-Fahrer Lando Norris mit einem Traumstart für Aufsehen gesorgt: Beim Grand Prix in Australien fuhr er auf Platz eins und ließ damit sogar Max Verstappen und George Russell hinter sich. Teamkollege Oscar Piastri kam damals lediglich auf Rang neun.

Es schien, als könne sich Norris zu einem der Favoriten auf den WM-Titel entwickeln – doch inzwischen hat sich das Blatt in der Formel 1 gewendet. Der Brite steht wegen seiner zuletzt gezeigten Einstellung in der Kritik.

Formel 1: Schumacher geht mit Lando Norris ins Gericht

„Ich weiß nicht, was mit Norris los ist“, sagte Ralf Schumacher. „Er war im Kart und in den Serien davor immer sehr entschlossen, hat das ein wenig verloren. Vielleicht, weil er zu vorsichtig ist und zu viel Sorge hat, Punkte und den Anschluss zu verlieren“, behauptete der Experte nach dem Rennen in Miami. „Daran muss er dringend arbeiten.“

Dabei war Norris in Florida noch von Rang zwei gestartet – direkt hinter Max Verstappen. Am Ende war es aber Oscar Piastri, der den Sieg holte.

Norris selbst zeigt sich selbstkritisch

„Es ist nie das beste Gefühl. Das Team hat aber einen unglaublichen Job gemacht, denen kann ich keine Schuld geben. Gute Boxenstopps und die Pace hat gestimmt. Oscar ist gut gefahren, Max hat wie immer gut gekämpft. Dafür habe ich den Preis gezahlt, aber so ist das nun mal“, erklärte Norris nach dem Rennen.

Am 18. Mai bietet sich Norris in der Formel 1 die nächste Chance, den Rückstand von aktuell 16 Punkten zu Piastri im Großen Preis von Imola zu verkleinern.