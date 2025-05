„Habemus Papam“: So wird der neue Papst auf Latein verkündet

Das Konklave ist derzeit in aller Munde. Auf dem Petersplatz haben sich am Donnerstag (08. Mai) erneut tausende Menschen versammelt, die nun gespannt auf die Verkündung des neuen Oberhauptes der Katholiken warten. Doch was genau passiert eigentlich, wenn der Papst gewählt ist?

Die ersten beiden Runden der Papstwahl am Donnerstag brachten keinen Erfolg. Um 11.51 Uhr stieg erneut schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle. Die 133 Kardinäle konnten sich also noch nicht auf einen Nachfolger für Papst Franziskus einigen. Dieser benötigt eine Zweidrittelmehrheit, um gewählt zu werden.

Papst wir von Franzosen verkündet

Im Vatikan ist man dennoch guter Dinge, dass noch im Verlaufe des Tages Vollzug vermeldet werden kann. „Ich hoffe, dass ich bei meiner Rückkehr nach Rom heute Abend bereits weißen Rauch vorfinden werde“, sagte der Dekan des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re, am Vormittag bei einem Besuch in der süditalienischen Stadt Pompeji.

Doch was genau passiert, wenn weißer Rauch zu sehen ist? Sobald ein neuer Papst feststeht, hat der dienstälteste Kardinal aus der Klasse der Kardinaldiakone das Privileg, den Namen zu verkünden. Hierfür wird er die lateinische Formel „Habemus Papam“ sprechen. Zu Deutsch: „Wir haben einen Papst“.

Verkünden darf den neuen Papst der Franzose Dominique Mamberti. Der 73-Jährige ist der sogenannte Kardinalprotodiakon. Gesprochen wird das „Habemus Papam“ vom Balkon des Petersdoms aus. Hierfür werden die weißen Gardinen aufgezogen, die Tür geöffnet und Mamberti wird die Loggia betreten.

Doch die altehrwürdige Formel beinhaltet noch viel mehr. Zu Deutsch heißt es: „Ich verkünde euch eine große Freude: Wir haben einen Papst! Seine Eminent, den hochwürdigsten Herrn [Vorname], Kardinal der Heiligen Römischen Kirche [Nachname], der sich den Namen [Papstname] gegeben hat.“

Die Einleitung, „Ich verkünde euch eine große Freude“, bezieht sich dabei auf Lukas, Kapitel zwei, Verse zehn. Ein Engel berichtet dem Volk mit diesen Worten von der Geburt von Jesus. Der Papst ist für die Katholiken der Stellvertreter Christi auf Erden.