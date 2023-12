Borussia Dortmund: Terzic sorgt für Paukenschlag – Fans kommen nicht mehr aus dem Staunen raus

Am Samstag (9. Dezember) trifft Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr im Bundesliga-Spitzenspiel auf den RB Leipzig. Vor der Partie sorgt BVB-Trainer Edin Terzic für eine faustdicke Überraschung – und beruft IHN in den Kader.

Paris Brunner (17) steht bei Borussia Dortmund vor seinem nächsten großen Karriereschritt: Nach dem Gewinn der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien wurde er jetzt gegen Leipzig erstmals in den Profi-Kader berufen. Was für eine Ehre für das Sturmjuwel, das auch bei der Weltmeisterschaft mit einer Spitzenleistung glänzte und zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde.

+++Borussia Dortmund: Ex-Star Kampl verrät spannendes Abgangs-Detail – Tuchel spielte entscheidende Rolle+++

Borussia Dortmund: Verletzung von Moukoko wohl ein Grund für Kader-Nominierung von Brunner

Terzic selbst bestätigte die Kaderberufung von Brunner in der Pressekonferenz einen Tag vor der Partie. „Es ist richtig, dass Paris seit gestern bei uns im Training ist. Er ist wieder nach Dortmund zurückgekehrt und hat dann sofort gestern nach dem wir aus Stuttgart gekommen sind, mit der Mannschaft trainiert. Er wird auch heute mit trainieren und der klare Plan ist, dass er dann morgen auch mit uns gegen Leipzig im Kader steht“, erklärte der BVB-Trainer.

Auch interessant für dich: Borussia Dortmund: Bittere Befürchtungen werden wahr – Hinrunden-Aus für Ryerson

Ein Grund für die Profi-Kaderberufung dürfte wohl die Verletzung von Youssoufa Moukoko sein. Der Stürmer fällt wegen eines Muskelfaserrisses bis zum Ende des Jahres aus. Dabei wurde Brunner noch vor der WM vom BVB suspendiert (wir berichteten). Nun winkt ihm also das Bundesliga-Debüt im Alter von gerade einmal 17 Jahren.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Kehl äußerte sich bereits zur Brunner-Zukunft

Vor dem Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) äußerte sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bereits zu der Zukunft des WM-Helden – und machte dabei eine klare Ansage. Hier liest du mehr dazu.