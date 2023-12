Borussia Dortmund: Kehl macht WM-Helden eine Zukunfts-Ansage

Nach den desaströsen Auftritten der deutschen Nationalmannschaft herrscht Fußball-Frust in Deutschland – doch SIE sorgten jetzt endlich wieder für einen Lichtblick: Die deutsche U17 sicherte sich den Weltmeister-Titel! Mit dabei waren auch drei Spieler von Borussia Dortmund. Den WM-Helden machte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl jetzt eine klare Zukunfts-Ansage.

Sie brachten Fußball-Deutschland endlich wieder zum Jubeln: Nach einem dramatischen Elfer-Krimi setzte sich die U17 im Finale gegen Frankreich durch. Wir sind endlich wieder Weltmeister! Grund zur Freude hatte auch Borussia Dortmund. Mit Paris Brunner, Almugera Kabar und Charles Herrmann stehen bei dem Bundesligisten drei WM-Talente unter Vertrag.

Borussia Dortmund: Top-Talent Brunner als bester Spieler ausgezeichnet

Den entscheidenden Strafstoß im Finale verwandelte Kabar. Brunner verschoss zuvor zwar, wurde aber anschließen als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet – so etwas bleibt selbstverständlich auch dem BVB nicht verborgen.

Vor dem Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) äußerte sich Kehl zu der Zukunft der schwarz-gelben-WM-Helden – und machte dabei eine klare Ansage: „Zuerst einmal ein großes Kompliment an die Mannschaft, Christian Wück und das ganze Trainerteam. Ich glaube, dass das dem deutschen Fußball guttut, auch mal wieder so ein Ausrufezeichen zu setzen. Diese Mannschaft hat großes Potenzial. Und unsere Jungs, drei an der Zahl, haben maßgeblich daran teilgehabt. Wir haben die Jungs im Blick, wir unterstützen sie, wir haben Entwicklungspläne mit ihnen. Und natürlich auch klare Ideen. Für die Zukunft von Borussia Dortmund sind sie wichtige Bausteine.“

Vor der WM gab es noch heftigen Wirbel um Brunner

Na, wenn das keine deutlichen Worte des Sportdirektors sind! Dabei sorgte ausgerechnet Brunner im Vorfeld der WM für ordentlich Wirbel (wir berichteten). Das Talent wurde beim BVB sogar suspendiert, wurde schließlich aber begnadigt – und bei der U17-WM hat der 17-Jährige eindeutig gezeigt, dass diese Entscheidung – zumindest sportlich gesehen – kein Fehler war. Es bleibt abzuwarten, wie sich Paris Brunner, Almugera Kabar und Charles Herrmann in Zukunft entwickeln.