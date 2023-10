Borussia Dortmund: Kehrtwende bei Brunner! Entscheidung um Mega-Juwel offenbar gefallen

Findet die Saga um Paris Brunner endlich ein Ende? Seit Borussia Dortmund die Suspendierung des Mega-Juwels bekanntgab, sitzen die Fans auf heißen Kohlen. Nicht nur wissen sie nicht, was zu der drastischen Entscheidung führte, noch ob sie für immer gilt (hier mehr zu dem Vorfall).

Intern führte Borussia Dortmund zahlreiche Gespräche. Auch mit dem DFB stand man wegen der Nominierung Brunners für die U17-WM in regem Austausch. Nun ist die Entscheidung um den Stürmer offenbar gefallen.

Borussia Dortmund verteilt 2. Chance

Offenbar wird Brunner von den Schwarz-Gelben tatsächlich rehabilitiert. Das jedenfalls berichten am Montagmittag die „Ruhr Nachrichten“. Demnach sei die Entscheidung nach einem Gipfeltreffen mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Nachwuchs-Boss Lars Ricken gefallen.

Man habe sich auf eine zeitnahe Rückkehr Brunners in den Trainingsbetrieb verständigt, heißt es in dem Bericht. Über diese Maßnahme seien auch alle Mitspieler Brunners aus der U19 bereits informiert worden. Die offizielle Bestätigung seitens Borussia Dortmund fehlt noch.

Brunner flog wegen Verfehlung

Was genau letztlich zum vorübergehenden Rauswurf Brunners führte, bleibt weiterhin im Dunkeln. Der BVB hält diesbezüglich dicht, auch weil der noch minderjährige Brunner vor der Öffentlichkeit geschützt werden soll.

So hieß es in der knappen Mitteilung zur Suspendierung lediglich, dass dies aus „disziplinarischen Gründen“ geschehen sei. Seitdem hatte der Nachwuchsspieler nicht mehr am Trainings- oder Spielbetrieb des BVB teilgenommen.

Borussia Dortmund: Brunner zur WM?

Bleibt des Weiteren die Frage, ob es für Brunner – im Sommer immerhin Europameister und Spieler des Turniers – jetzt auch zur U17-WM nach Indonesien geht. Den Kader muss der Verband am Mittwoch (1. November) bekanntgeben.

Auch hier wollen die „Ruhr Nachrichten“ erfahren haben, dass Brunner im Aufgebot steht. Demnach stünde er Borussia Dortmund vom 12. November bis vielleicht sogar in den Dezember hinein nicht zur Verfügung.