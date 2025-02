Borussia Dortmund: Rückkehr-Hammer – er kommt zum perfekten Zeitpunkt

Ende der Transferphase inklusive dreier Neuzugänge, die ersten Tagen von Niko Kovac bei Borussia Dortmund und die Vorbereitung auf ein wegweisendes Spiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 08. Februar, 15.30 Uhr) – bei Schwarz-Gelb war in den vergangenen Tagen einiges los.

Für Kovac wird direkt seine erste Woche als Chefcoach von Borussia Dortmund ganz wichtig. Mit einem Sieg gegen den VfB würde er direkt ein Statement setzen. Die ersten guten Nachrichten gab es von einem Star schon zu Beginn der Woche.

Borussia Dortmund: Süle zurück im Mannschaftstraining

Seit knapp acht Wochen fehlt er dem BVB nun schon. Im Spiel bei Borussia Mönchengladbach (1:1) hat sich Innenverteidiger Niklas Süle schwer verletzt. Er hatte gerade erst eine Sprunggelenksverletzung hinter sich gelassen, da folgte ein Syndesmosebandriss.

Seit Anfang Dezember arbeitet der Defensiv-Akteur nun also schon an seinem Comeback. Nun hat er einen wichtigen Schritt erreicht. Am Mittwoch (5. Februar) trainierte er erstmals wieder mit der Mannschaft. Laut BVB-Angaben absolvierte er Teile des Teamtrainings.

Bis Süle seinem Team wieder auf dem Platz zur Verfügung stehen wird, dürften jedoch noch einige Tage ins Land ziehen. Nach der langen Ausfallzeit und seiner Vorgeschichte am Sprunggelenk möchte Schwarz-Gelb kein Risiko eingehen.

Kovac schwärmt von Süles Fähigkeiten

Bei seiner Antritts-Pressekonferenz am Dienstag (4. Februar) hatte sich Neu-BVB-Coach Kovac direkt zu Süles Genesung und dessen möglichem Comeback geäußert. „Wenn du acht Wochen weg bist, fehlen natürlich Rhythmus, Intensität und das Raumgefühl. Aber das wollen wir ihm so schnell wie möglich über Einsatzzeit zurückgeben“, so Kovac.

Von Süles Fähigkeiten ist er derweil mehr als nur überzeugt. „Wenn der Nikki gesund ist, dann behaupte ich, dass er ein Spieler für die Weltmeisterschaft 2026 ist“, so der 53-Jährige, der mit Süle schon bei den Bayern zusammen gearbeitet hatte – das ist mal eine Ansage!