Borussia Dortmund: Transfer-Flirt vor Vertragsverlängerung – war’s das für Schwarz-Gelb?

Bei Borussia Dortmund stehen in den kommenden Wochen einige wichtige Entscheidungen an. Wer wird der Nachfolger von Hans-Joachim Watzke? Bleibt Sebastian Kehl Sportdirektor? Wie sieht die sportliche Führung in der Zukunft aus?

In der vergangenen Wochen wurde immer wieder über potenzielle Nachfolger von Watzke und Kehl spekuliert. Ein Name, der immer wieder gefallen ist: Markus Krösche von Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund soll großes Interesse an dem Sportvorstand der Hessen haben.

Borussia Dortmund: Krösche bei Frankfurt vor Verlängerung

Krösche hat sich durch seine gute Arbeit in Paderborn, Leipzig und Frankfurt längst einen Namen um den deutschen und europäischen Fußball gemacht. Stand jetzt läuft sein Vertrag im Juli 2025 aus. Zuletzt hieß es in mehreren Medienberichten, dass er aufgrund seiner Vertragssituation durchaus ein heißer Kandidat beim BVB werden könnte.

Doch nun scheint ein möglicher Wechsel zu den Westfalen vom Tisch zu sein. Laut „Sky“ soll der 43-Jährige nämlich kurz vor einer Vertragsverlängerung in Frankfurt stehen. Schon in den kommenden Tagen könnte der Deal über die Bühne gehen.

Eine finale Entscheidung soll noch nicht gefallen sein, allerdings wird diese in Kürze erwartet. Krösche soll ein weiterer Dreijahresvertrag mit einem deutlich erhöhtem Gehalt vorliegen. Gut möglich, dass die Vertragsverlängerung nach Ostern bereits verkündet wird.

Kehl und Mislintat das neue Sport-Du0?

Während die Verpflichtung von Krösche nun also vom Tisch sein dürfte, steht eine anderer namhafter Fußball-Funktionär unmittelbar vor einem Wechsel zum BVB. Laut „Kicker“ soll Sven Mislintat bereits nach den Ostertagen zu Borussia Dortmund zurückzukehren. Kehl, der jetzige Sportdirektor, ist der größte Favorit auf die Watzke-Nachfolge. Sollte Kehl tatsächlich aufrücken, soll Mislintat neuer Sportdirektor werden.

Mislintat ist gebürtiger Dortmunder, arbeitete von 1998 bis 2017 in sämtlichen Positionen beim BVB – vom Spielanalysten über den Chefscout bis hin zum Direktor. Nach seiner Zeit beim FC Arsenal, bei VfB Stuttgart und dem kurzen Intermezzo in Amsterdam scheint er jetzt zu seinem Herzensklub zurückzukehren. Alles deutet auf das neue Führungsduo Kehl und Mislintat hin.