Borussia Dortmund: Aufatmen beim BVB – die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten

Was hatte Borussia Dortmund in dieser Saison alles mit Verletzungen kämpfen. Zahlreiche Stars fielen über die gesamte Spielzeit immer wieder aus. Einige für einen kurzen Zeitraum und andere dagegen über mehrere Monate.

Vor Kurzem wurde das Saisonaus für Gio Reyna verkündet, dann die längere Verletzungspause von Mats Hummels und zusätzlich drohte ein weiterer BVB-Star langfristig auszufallen. Doch Borussia Dortmund kann jetzt aufatmen.

Borussia Dortmund: Aufatmen beim BVB

Am Sonntag (10. April) traute sich Borussia Dortmund noch nicht, eine genaue Diagnose zu Mo Dahoud abzugeben. Der 26-Jährige musste gegen den VfB Stuttgart mit Schmerzen in der Schulter vorzeitig ausgewechselt werden. Auf der BVB-Homepage hieß es in einer Mitteilung lediglich: „Die Schulterverletzung von Mittelfeldakteur Mo Dahoud wird in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen erfordern.“

Der Saisonendspurt von Borussia Dortmund:

16. April, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg (Heim)

23. April, 18.30 Uhr: FC Bayern (Auswärts)

30. April, 15.30 Uhr: VfL Bochum (H)

7. Mai, 15.30 Uhr: Greuther Fürth (A)

14. Mai, 15.30 Uhr: Hertha BSC (H)

Dem Mittelfeldspieler drohte sogar eine Operation. Damit wäre dann auch ein Saisonaus wie bei Reyna sicher. Doch am Donnerstag verkündete BVB-Coach Marco Rose auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg eine gute Nachricht. Dahoud muss nicht operiert werden.

Borussia Dortmund: Chancen auf weiteren Einsatz für Dahoud stehen gut

Die Chancen, dass der deutsche Nationalspieler in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommt, stehen demnach gut. „Mo hat sich die Schulter ausgekugelt, es wurde ein MRT gemacht. Es wird ein paar Tage dauern, wir werden es konservativ behandeln, warten bis die Schmerzen weg sind und ihn dann wieder ins Training integrieren“, so der BVB-Coach.

Das war es aber dann auch schon mit den guten Personal-Nachrichten. Raphael Guerreiro, der gegen Stuttgart ebenfalls vorzeitig runter musste, wird es zum Spiel gegen die Wölfe höchstwahrscheinlich nicht schaffen, wie Rose erklärte.

Bei Mahmoud Dahoud schmerzt die Schulter. Der BVB-Star muss aber nicht operiert werden. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Auch Donyell Malen, der gegen den VfB kurzfristig ausgefallen war, muss passen – genauso wie Felix Passlack. Lediglich Nico Schulz ist wieder rechtzeitig fit und dürfte bei einem Guerreiro-Ausfall in die Startelf rücken. (oa)