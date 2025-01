Borussia Dortmund: Irres Tauschgeschäft? Malen könnte es ermöglichen!

Bei Borussia Dortmund laufen die Transferaktivitäten gleich zu Beginn des Winter-Transferfensters auf Hochtouren. Vor allem ein Akteur steht derzeit im Fokus: Donyell Malen.

Der Niederländer ist in der Vergangenheit schon des Öfteren mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. In diesem Winter scheint er tatsächlich Borussia Dortmund zu verlassen. Im Gegenzug könnte ein Ex-Borusse zum BVB zurückkehren.

Borussia Dortmund: Malen gegen Maatsen?

Malens Zeit bei Schwarz-Gelb scheint schon in Kürze vorbei zu sein. Aston Villa zeigt großes Interesse an dem Offensivmann. Der Premiere-League-Klub soll bereits erste Angebote für Malen abgegeben haben.

Zwei Angebote soll es seitens des Klubs aus Birmingham in Richtung Dortmund bereits gegeben haben. 18 Millionen haben die „Villans“ für Malen bereits geboten. Für die Borussen-Bosse zu wenig. Der BVB möchte mindestes 25 Millionen für Malen bekommen. 2021 zahlte Schwarz-Gelb noch 30 Millionen für den Niederländer.

Mit Blick auf einen möglichen Deal mit Aston Villa könnte der BVB nicht nur finanziell profitieren. Denn Schwarz-Gelb könnte auch eine Baustelle im Kader schließen. Schließlich spielt bei Aston Villa ein Ex-Publikumsliebling.

Erneute Leihe von Maatsen?

Im vergangenen Winter schlug der BVB mit zwei Leihen zu – zweimal landete man einen Volltreffer. Neben Jadon Sancho kam auch Ian Maatsen leihweise. Vor allem Maatsen schlug bei Schwarz-Gelb, avancierte zum Leistungsträger und zum Fanliebling. Im Sommer trennten sich die Wege wieder, er wechselte fest zum Aston Villa. Doch dort spielt er nahezu keine Rolle, hauptsächlich sitzt er auf der Bank.

Kommt es jetzt also zu der Rückkehr Maatsen? Der BVB sucht nach einer Alternative für Ramy Bensebaini – falls er sich schwerer verletzen sollte, wäre man dort sehr schma besetzt. Mit einer Leihe von Maatsen könnten alle Seiten profitieren – doch lassen die Briten den Linksverteidiger nach einer Halbserie schon wieder gehen? Allerdings möchte Aston Villa Malen haben – das könnte Schwarz-Gelb in die Karten spielen.