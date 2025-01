Borussia Dortmund: Juwel-Wende! Sahin hat endlich ein Einsehen

Für Borussia Dortmund geht eine wichtige Vorbereitung los. Das Team von Nuri Sahin hat ganz entscheidende Wochen vor der Brust – der Grundstein für einen erfolgreichen Start in das neue Jahr soll eben in der Vorbereitung gelegt werden.

Neben vielen Akteuren, die von ihren Verletzungen zurückkommen und die personelle Situation etwas entspannen lassen, wird auch ein Youngster vom BVB-Nachwuchs dabei sein. Die Fans von Borussia Dortmund haben das seit Längerem gefordert.

Borussia Dortmund: Hettwer bei den Profis dabei

Am Donnerstag (02. Januar) haben die BVB-Profis nach nur zehn Tagen Pause den Betrieb wieder aufgenommen. Sahin und Co. bereiten sich in diesem Jahr in der Heimat vor – die Pause ist schlichtweg zu kurz, um ein Trainingslager inklusive möglicher Testspiele zu absolvieren.

Bei den Trainingseinheiten in Brackel werden die BVB-Fans auch Top-Talent Julian Hettwer aus der U23 zu sehen bekommen. Anders als noch im Verlaufe der Hinrunde bekommt der Offensiv-Akteur nun die Chance, sich bei Sahin und Co. zu beweisen.

Der 21-Jährige lieferte für die Zweitvertretung des BVB satte 17 Torbeteiligungen in 18 Spielen. Der Offensiv-Akteur ist wohl der Hauptgrund dafür, dass Schwarz-Gelb nicht tief im Abstiegskampf steht. Die Mannschaft von Jan Zimmermann rangiert mit 26 Punkten auf Platz elf. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt acht Punkte. Nach oben sind sechs auf Platz drei.

Nur Süle nicht mit dabei

Mit Blick auf den Kader ergibt sich für Sahin und alle Borussen ein ungewohntes Bild. Denn anders als in vielen Wochen im Laufe der Hinrunde sind bei der Winter-Vorbereitung nahezu alle BVB-Stars mit an Board. Einzig der verletzte Niklas Süle wird noch länger ausfallen und ist noch keine Option.

Doch die angeschlagenen Spieler wie Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson und Co. sind wieder mit dabei und voll belastbar. Das sind wichtige Neuigkeiten für Schwarz-Gelb. Kurz vor der Winterpause ist die personelle Situation immer dramatischer geworden.