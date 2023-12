Borussia Dortmund: Vertrag läuft aus! Hat der BVB ein Top-Talent an der Angel?

Bei Borussia Dortmund ist schon so manches Talent zu einem echten Superstar gereift. Der BVB gilt als Top-Klub in Sachen Ausbildung. Jetzt haben die Verantwortlichen offenbar das nächste Nachwuchstalent an der Angel.

Zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen: Borussia Dortmund hinkt seinen Erwartungen in dieser Saison hinterher. Der Schrei nach Verstärkung ist groß. Jetzt könnte ein Talent im Anflug sein.

Borussia Dortmund hat Interesse an einen Niederländer

Die Borussen sollen an einer Verpflichtung von Kyanno Silva interessiert sein. Das berichtet das Portal „Football Insider“. Der gebürtige Niederländer, der auch portugiesische Wurzeln hat, wird wohl vom BVB intensiver unter die Lupe genommen.

Der Flügelspieler wechselte 2021 von Sparta Rotterdam zu Benfica Lissabon. Dort spielt er zwar nur in der zweiten Mannschaft und für die U19, aber: Er gilt als hochtalentiert. Für die niederländische U19 bestritt der 18-Jährige bisher insgesamt drei Partien.

Nicht nur Borussia Dortmund will den Youngster verpflichten

Neben dem BVB sollen auch der FC Liverpool und Atlanta Bergamo ganz genau nach Lissabon schauen. Bislang galt der FC Liverpool als Favorit in einem möglichen Transferpoker. Sicher ist aber noch nichts. Von daher hat auch der BVB noch beste Chancen zuzuschnappen. Was Silva zusätzlich attraktiv für andere Vereine macht: Sein Vertrag läuft aus! Man darf also gespannt sein, ob der BVB hier tatsächlich zuschnappt…

