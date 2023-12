Borussia Dortmund: Mutter von todkrankem BVB-Fan startet emotionalen Aufruf – die Reaktionen sind überwältigend

Sein Schicksal ist schrecklich, sein Leben schon lange kein einfaches mehr. Leon (19) leidet an einem unfassbar seltenen Gendefekt. Im Dezember wird er seinen 20. und wohl auch letzten Geburtstag feiern. Dafür hat sich seine Mutter etwas ganz besonderes ausgedacht: Alles soll ganz im Zeichen seines Lieblingsklubs Borussia Dortmund zelebriert werden.

Um Leon einen tollen Tag zu bereiten, startete sie einen Aufruf im Internet. Sie erhoffte sich lediglich, dass sich möglichst viele BVB-Fans mit lieben Worten bei Leon melden. Doch der Aufruf schlug größere Wellen – letztlich kam auch Borussia Dortmund auf Leon und seine Familie zu.

Seine Krankheit ist enorm selten. Nach Angaben von Leons Mutter leiden neben ihm noch etwa 50 andere Kinder in Deutschland an MPS IIIa (Mukopolysaccharidose). Es ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung, die zunehmend zu spastischen Lähmungen führt und vor allem das Gehirn beschädigt. Bis heute ist MPS IIIa eine unheilbare Krankheit – Erkrankte haben nach der Diagnose oftmals nur noch eine Lebenserwartung von acht bis zehn Jahren.

Leon bekam die schreckliche Diagnose mit dreieinhalb Jahren. Seither baut er stetig weiter ab. Seine Familie hat sich in den letzten Jahren intensiv um Leon gekümmert. Seine Mutter lernte neben ihrem eigentlichen Beruf noch Altenpflegerassistentin, um ihren Sohn bestmöglich betreuen zu können.

Ende Dezember wird Leon seinen 20. und wohl auch letzten Geburstag feiern. „Da wollen wir es noch einmal richtig krachen lassen“, verrät Leons Mutter im Gespräch mit DER WESTEN. Seit Monaten plant die 52-Jährige einen ganz besonderen Tag für ihren Sohn – dabei wagte sie sogar den Schritt und startete einen Aufruf an die BVB-Fans.

Mithilfe des Fanclubs „Schwarz-Gelbe Essener e.V.“ fragte sie die schwarz-gelbe Familie nach Geburtstagswünschen, „einfach einen lieben Brief mit aufmunternden Worten“, für Leon. Was folgte, konnte sie sich selbst nicht ausmalen. „Bis heute sind über 60 Briefe bei uns eingetroffen. Das ist unglaublich“ betont die Lünerin.

„Wir werden Leon jeden einzelnen Brief an seinem Geburtstag vorlesen. Das wird ziemlich emotional, da werden sicherlich einige Tränen fließen“, erklärt Leons Mutter. Der ganze Aufruf zog so große Kreise, dass sie sogar beim Einkaufen auf Leon angesprochen wird. Als sie in einem örtlichen Geschäft schwarz-gelbe Luftballons für Leons Geburtstag kaufen wollte, sprach die Verkäuferin sie mit „Sind die Leons Muttern?“ an.

Klub lädt BVB-Fan zu Heimspiel ein

Doch nicht nur viele BVB-Fans meldeten sich bei Leon und seiner Familie – auch sein Lieblingsverein selbst. Über einen Bekannten der Familie erreichte das Schicksal von Leon auch die Vereinsbosse von Schwarz-Gelb. Sie luden den 19-Jährigen zum Hinrunden-Abschluss gegen Mainz 05 (Dienstag, 19. Dezember, 20.30 Uhr).

Das letzte Heimspiel im Jahr ist traditionell ein spezielles – für Leon und seine Familie wird dieses Spiel noch ein ganzes Stück besonderer. „Wir wissen leider nicht, was und wie viel er noch alles mitbekommt. Aber darüber wird er sich ganz bestimmt freuen“, blickt Leons Mutter auf das Spiel gegen Mainz 05.

Leon ist seit seinem fünften Lebensjahr ein Schwarz-Gelber. 2009 wurde er im Rahmen eines Wunschprogrammes der Kinderklinik Hamburg-Eppendorf zum BVB-Training im Brackel eingeladen. Damals traf er nicht nur Kult-Trainer Jürgen Klopp, sondern auch die gesamte Mannschaft – einer Autogrammstunde nur für Leon inklusive. Seither schlägt sein Herz schwarz-gelb.