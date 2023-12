Borussia Dortmund: Plan mit Brunner enthüllt – BVB muss sich beeilen

Er war DER Star bei der U17-Weltmeisterschaft, wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet: Paris Brunner (17) hatte mit seinen Leistungen maßgeblichen Anteil an dem WM-Titel der Deutschen Youngsters. Klar, dass so etwas den Verantwortlichen zahlreicher Vereine nicht verborgen bleibt. Doch noch steht er bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Er und sein Team brachten Fußball-Deutschland endlich wieder zum Beben: Nach einem dramatischen Elfer-Krimi setzte sich die U17 im Finale gegen Frankreich durch. Mit Almugera Kabar, Charles Herrmann und Paris Brunner stehen bei Borussia Dortmund gleich drei WM-Talente unter Vertrag. Besonders letzterer sorgte für ordentlich Aufsehen. Jetzt wurde der Brunner-Plan enthüllt – doch der BVB muss sich beeilen…

+++Borussia Dortmund: Kehl macht WM-Helden eine Zukunfts-Ansage+++

Borussia Dortmund will mit Brunner verlängern

Wie bereits erwähnt, hat Brunner zwar noch einen Vertrag beim BVB – die Betonung liegt allerdings auf noch. Wie Sky berichtet, verfügt Brunner noch über einen Fördervertrag bis 2025. Dortmund würde gerne mit ihm verlängern.

Mehr über den Youngster: Borussia Dortmund: Nächster Paukenschlag um Paris Brunner! Jetzt ist es offiziell

„Natürlich ist Paris für uns ein extrem spannender Spieler und wir sind wirklich stolz auf seine Leistungen. Nicht nur bei der WM, auch bei der EM ist er zum besten Spieler gewählt worden“, sagte BVB-Nachwuchschef Lars Ricken gegenüber Sky. „Je länger das Turnier dauerte, je wichtiger die Spiele wurden, umso mehr wurde er zum Unterschiedsspieler.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Brunner im Trainingslager der Profis dabei

Einen Einsatz bei den BVB-Profis gab es für Brunner bislang noch nicht. Er soll aber im Winter-Trainingslager im spanischen Marbella dabei sein. Nach Sky-Informationen waren im vergangenen Sommer bereits große Klubs wie der FC Barcelona und Ajax Amsterdam an einer Verpflichtung von Brunner interessiert. Der BVB sollte in Sachen Vertragsverhandlungen also schnell sein.