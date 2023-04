Borussia Dortmund: Ex-Star blickt auf dramatische Szene zurück – „Kommt alles wieder hoch“

Der 9. April. 2013 wird ganz Borussia Dortmund wahrscheinlich für ewig in Erinnerung bleiben. Der BVB gewann dramatisch mit 3:2 gegen den FC Malaga und zog dank zweier Last-Minute-Treffer in das Halbfinale der Champions League ein. Dieses Spiel gilt bis heute als die „magische Nacht von Dortmund“.

Zehn Jahre später blickt nun ein Ex-Spieler auf dieses Spiel zurück. Der ehemalige Borusse war bei dem 3:2 gegen Malaga live dabei und maßgeblich an dem Siegtreffer von Borussia Dortmund beteiligt.

Borussia Dortmund: Magische Nacht auf dem Weg ins Finale

Der 3:2-Viertfinalsieg des BVB gegen den FC Malaga wird wohl ewig einer der legendärsten Fußballspiele der Vereinsgeschichte bleiben. Nach einem 0:0 im Hinspiel lag Schwarz-Gelb bis zur 90. Minute mit 1:2 zurück. Alle rechneten mit dem Viertelfinal-Aus des BVB. Doch diese Rechnung wurde nicht mit den BVB Profis gemacht. Innerhalb von zwei Minuten ließen die damaligen Akteure ganz Dortmund explodieren.

Die 90 Minuten waren bereits vorüber, als Dortmund durch Marco Reus in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 kam. Da damals die Auswärtstorregel noch galt, wäre der BVB bei diesem Spielstand ausgeschieden. Doch nur eine Minute später drückte Innenverteidiger Felipe Santana den Ball aus kurzer Entfernung zum 3:2-Sieg über die Linie. Auch dieser Treffer wäre eigentlich Abseits gewesen.

Doch beide Tore zählten und der Signal Iduna Park wackelte beim Torjubel des Siegtreffers in seinen Grundfesten. Das gesamte Stadion explodierte regelrecht, ganz Dortmund war ein einziges Tollhaus. Im Anschluss an diese magische Nacht gewannen die Westfalen das Halbfinale furios gegen Real Madrid, ehe es im Finale eine bittere Niederlage gegen die Bayern setzte.

Ex-Star mit besonderen Erinnerungen

Julian Schieber war bei diesem irren Spiel damals mittendrin. Der ehemalige Stürmer spielt von 2012 bis 2014 beim BVB und wurde in der Partie gegen Malaga in der 72. Minute eingewechselt. Schieber war am späteren Siegtreffer von Santana maßgeblich beteiligt, hatte das 3:2 irgendwie mit vorbereitet und den Ball gefühlt mit über die Linie gedrückt.

Zehn Jahre später blickt Schieber nun auf dieses Drama zurück und zeigt große Emotionen. „Sobald ich daran denke, kommt alles wieder hoch. Ich habe gerade auch echt Gänsehaut bekommen. Das war einfach ein Spiel für die Ewigkeit“, verriet der Ex-Profi. „Wir können froh sein, dass es damals noch keinen Videobeweis gab“, scherzte der 34-Jährige über die beiden Treffer.

So hatten die Treffer jedoch Bestand und Helden wurden geboren. Einer davon war Julian Schieber, für den es wohl eines der absoluten Karriere-Highlights war. Denn auch zehn Jahre nach diesem unfassbaren Spiel erinnert sich ganz Dortmund liebend gerne an diese Nacht und vor allem an diese knapp 70 Sekunden.