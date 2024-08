Borussia Dortmund: Sahin packt nach Blitz-Transfer aus – „Brutalität des Fußballs“

In der Woche vor dem „Deadline Day“ war bei Borussia Dortmund ganz schön was los. Gleich mehrere Spieler wurden verliehen. Dass am letzten Tag des Transferfensters noch etwas auf der Zugangsseite passiert, war nicht abzusehen. Aber auch nicht, dass ein Spieler noch den Verein verlässt.

Kurz vor Mitternacht (30. August) sorgte Borussia Dortmund dann noch für eine große Überraschung. Sebastien Haller wurde für eine Saison nach Spanien verliehen. Cheftrainer Nuri Sahin äußerte sich vor dem Spiel gegen Werder Bremen zum Blitz-Transfer.

Borussia Dortmund: Sahin packt nach Haller-Abgang aus

Damit hatte wohl keiner mehr gerechnet. Vier Stunden nach dem Ende des deutschen Transferfensters hatte Borussia Dortmund den Abgang von Sebastien Haller verkündet. Der Stürmer wird für eine Saison zum spanischen Erstliga-Aufsteiger CD Leganes verliehen (hier mehr dazu).

„Jetzt ist es für Sebastien wichtig, dass er wieder regelmäßig spielt und so häufig wie möglich die Freude beim Torjubel spürt. Er möchte die Chance, die sich ihm nun in La Liga bietet, unbedingt nutzen – und wir gönnen sie ihm von Herzen“, ließ sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf der BVB-Homepage zitieren.

Vor dem Spiel gegen Werder Bremen wurde Nuri Sahin zum Deal, der „nur wenige Minuten vor dem Ende der Transferperiode“ stattfand, befragt. Haller verabschiedete sich am Samstagmorgen von seinen Teamkollegen aus dem Hotel. „Das ist die Brutalität des Fußballs, des Fußballgeschäfts. Er war gestern noch auf dem Weg nach Bremen mit uns und am Abend ist er dann sozusagen weg“, so der BVB-Trainer am „Sky“-Mikrofon.

Haller-Abgang ist ein „Riesenverlust“

„Er hat sich bei uns allen verabschiedet. Natürlich ist es emotional gewesen, weil es in erster Linie um den Menschen Haller geht. Seb wollte aber selber diesen Schritt gehen, was ich voll und ganz verstehen kann. Menschlich ist das ein Riesenverlust. Ich wünsche ihm und seiner tollen Familie alles Gute. Ich hoffe, dass er sein Lachen auf dem Platz wiederfindet“, sagte der Coach von Borussia Dortmund weiter.

Die Leihvereinbarung ist befristet auf die begonnene Saison 2024/25. Haller, der 2022 von Ajax Amsterdam zu den Westfalen gewechselt war, absolvierte bislang 41 Spiele für Dortmund, wobei ihm zwölf Treffer gelangen. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit war Haller allerdings zumeist nur noch Reservist.