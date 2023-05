Borussia Dortmund: Top-Talent im Visier! ER wäre der perfekte Bellingham-Ersatz

Nur noch die größten Optimisten unter den BVB-Fans dürften weiterhin an einen Verbleib von Jude Bellingham glauben. Der Shootingstar wird Borussia Dortmund wohl nach der Saison verlassen. Madrid soll die nächste Station des 19-Jährigen werden.

Bei einem Bellingham-Abgang müsste Borussia Dortmund diese Lücke im Kader stopfen. Dafür haben die Vereinsbosse demnach schon einen konkreten Namen im Visier. Dieser kommt aus Spanien und fliegt noch unter dem Radar. Dennoch müsste Schwarz-Gelb für ihn tief in die Tasche greifen.

Borussia Dortmund: Spanien-Juwel für Schwarz-Gelb?

Für die Vereinsbosse des BVB wird es in den kommenden Wochen darum gehen, die großen Fußstapfen von Jude Bellingham, die der Brite bei einem Abgang hinterlassen würde, wieder zu füllen. Eine Personalie, der diese Aufgabe zugetragen werden könnte, ist Gabri Veiga. Der Name dürfte außerhalb von Spanien noch nicht allzu bekannt sein. Bei der jüngsten Entwicklung des Mittelfeldspielers wird sich das in der Zukunft jedoch schnell ändern.

Veiga spielt derzeit bei Celta Vigo und zählt zu den größten Talenten des Landes. Der 20-Jährige ist bei dem spanischen Erstligisten unangefochtener Stammspieler und gehört zu den Leistungsträgern bei Celta Vigo. In der laufenden Saison kommt er auf 31 Einsätze, in denen er neun Tore erzielte und vier weitere Treffer auflegte. Mit dieser Ausbeute hat er sich unter anderem auf das Radar vom BVB gespielt. Laut der „Sportbild“ haben Sebastian Kehl und Co. ein Auge auf den Spanier geworfen.

Der offensive Mittelfeldspieler kommt aus der Celta-Jugend und durchlief sämtliche Junioren-Teams der Spanier. Seit dieser Saison ist er Teil des Profikaders und konnte gleich in seiner ersten Profi-Saison überzeugen. Nun weckt der Spanier damit das Interesse mehrerer europäischer Top-Klubs. Der BVB soll einer dieser Vereine sein.

Ablöse der große Knackpunkt?

Wie konkret das Interesse vom BVB genau ist, ist noch offen. Für einen Transfer des „20-Jährigen müsste Schwarz-Gelb jedoch tief in die Tasche greifen. Der Vertrag von Veiga läuft noch bis 2026. Doch in dem Vertrag des Mittelfeld-Stars soll zudem eine Ausstiegsklausel verankert worden sein, die schon in diesem Sommer greifen könnte. Laut mehrerer Medienberichte soll diese um die 40 Millionen betragen. Eine Summe, die den BVB im Endeffekt abschrecken könnte.

Ob Kehl und Co. für einen Bellingham-Nachfolger so viel Geld ausgeben wollen, ist demnach fraglich. In der Vergangenheit ging der BVB bei solchen Summen nicht mit. Bei den Einnahmen von dem Bellingham-Transfer könnte sich dies in diesem Sommer jedoch ändern. Bei Höhe der Summe würde neben einem möglichen Veiga-Transfer noch einiges übrig bleiben. Eine spannende Personalie stellt der Spanier in jedem Fall dar.