Jude Bellingham brennen bei Derby-Pleite alle Sicherungen durch – er kommt mit einem blauen Auge davon

Ausgerechnet gegen Stadtrivale Atletico muss Real Madrid den ersten dicken Dämpfer der noch jungen Saison hinnehmen. Das Team um Ex-BVB-Star Jude Bellingham verlor mit 1:3 bei den Rojiblancos und fällt vorerst auf den dritten Platz zurück.

Auch Jude Bellingham machte keine allzu gute Figur bei der Derby-Niederlage. Während er in den vergangenen Wochen immer wieder zum Matchwinner avancierte, erwischte der Brite am Sonntag (24. September) einen schlechten Tag – letztlich kann Bellingham froh sein, nicht vom Platz geflogen zu sein.

Jude Bellingham: Keine Folgen nach bösem Foul

Das Spiel war bereits verloren, die Nachspielzeit so gut wie abgelaufen – in der 95. Minute des Madrid-Derby rennt Bellingham plötzlich über das halbe Spielfeld, nur um dann Atletico-Angreifer Angel Correa per üblem Einsteigen zu bremsen.

Der Brite springt Correa ohne wirkliche Chance auf den Ball förmlich in die Knochen und lässt damit seinen Frust freien Lauf. Der Unparteiische zeigt dem Ex-Dortmunder für dieses Foul nur Gelb – damit ist Bellingham sehr gut bedient. Bei dem Einsteigen hätte er sich auch nicht beschweren dürfen, wenn der Schiedsrichter ihm vom Platz schickt.

++ Jude Bellingham: Autsch! Diese Aussagen in Richtung des BVB schmerzen richtig ++

Da muss sich der Top-Star besser im Griff haben. Sieht er dafür die Rote Karte, dürfte er wohl einige Spiele gesperrt verpassen. So kommt Bellingham noch einmal mit einem blauen Auge davon. Lediglich ein paar Takte von seinen Mitspielern und vom Trainer dürfte er sich angehört haben müssen.

Simeone attackiert Bellingham nach der Partie

Atletico-Coach Diego Simeone war nach dem Foul von Bellingham stinksauer und rastete schon am Spielfeldrand raus. In der Pressekonferenz legte der Argentinier noch einmal nach. „Live sah es für mich wie ein Platzverweis aus“, so der Argentinier über die hitzige Derby-Szene. „Es war ein hartes Einsteigen. Ich denke, das ist ein bisschen mehr als nur Gelb“, betonte der 53-Jährige.

Weitere News:

Erst einmal in seiner Karriere war der Engländer vom Platz geflogen. In seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund hatte er einmal Gelb-Rot gesehen – seine zweite hätte am Sonntag durchaus folgen können. So hatte Bellingham noch einmal Glück.