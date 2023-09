Jude Bellingham: Trotz Traum-Start gibt es eine deutliche Warnung – DAS sollte der Ex-BVB-Star lassen

Er ist bei Real Madrid eingeschlagen wie eine Bombe. Bei seinem neuen Klub erlebt Jude Bellingham einen Traum-Start. Fünf Spiele, fünf Tore, Spieler des Monats – ein Engländer verzückt die spanische Hauptstadt.

Und doch muss der Ex-BVB-Star aufpassen, dass er es nicht übertreibt! Von einer deutschen Spieler- und Trainer-Legende gibt es nun einen heftigen Denkzettel. Eine Sache sollte Jude Bellingham dringend unterlassen.

Jude Bellingham in Ekstase

Die Frage, ob der große Schritt zu Real Madrid nicht zu früh kam, ist längst vom Tisch gewischt. In beeindruckender Manier zeigt der Mittelfeldspieler, welchen enormen Mehrwert er dem 14-fachen Champions-League-Sieger bietet.

++ Hammer um Ex-BVB-Star? Für die Borussia wäre es eine Genugtuung ++

Mit seinen fünf Treffern ist er nicht nur bester Real-Torschütze, sondern gleich auch der Liga-Primus. Jude Bellingham ist in Ekstase – doch das sorgt auch für Aktionen, die man im spanischen Fußball nicht gerne sieht.

Ecken-Ärger

Schon bei Borussia Dortmund war Bellingham für sein Temperament bekannt. Manchmal übertrieb er es, meckerte zu viel, ließ sich ablenken. So eine Szene gab es auch schon in Spanien. Eine von ihm rausgeholte Ecke feierte er wie ein Tor.

„Das ist in Spanien gar nicht gern gesehen“, mahnt nun Bernd Schuster in der „Sport Bild“. Schuster muss es wissen. Er war sowohl Spieler als auch Trainer bei den Königlichen. „Da muss er aufpassen, sonst könnte er gerade auswärts Probleme bekommen“, warnt er den Engländer.

Jude Bellingham mit Lob überhäuft

Ansonsten ist aber auch Schuster völlig begeistert von dem, was Bellingham bisher in Madrid zeigt. Er habe den ersten Schritt in Madrid beeindruckend gemeistert. Dort müsse man von der ersten Sekunde an Leistung bringen.

Noch mehr Nachrichten bekommst du hier:

„Daran“, so Schuster, „habe ich als Spieler und Trainer schon viele scheitern sehen.“ Für Real Madrid der Beweis, dass die 103 Millionen Euro für Jude Bellingham mehr als gut investiert sind.