Jude Bellingham: Hammer um Ex-BVB-Star? Für die Borussia wäre es eine Genugtuung

Im letzten Jahr scheiterte er knapp, in diesem Jahr ist er einer der ärgsten Favoriten auf den Titel. Jude Bellingham ist im Jahr 2023 auf bestem Wege, den Golden-Boy-Award zu gewinnen. Also die Auszeichnung, die der beste europäische U21-Spieler der Saison verliehen bekommt.

Vor zwölf Monaten fieberten die Fans von Borussia Dortmund bereits mit ihrem Superstar. Dass Jude Bellingham am Ende hinter Gavi vom FC Barcelona landete, sorgte mancherorts für Entsetzen. Ein Erfolg in diesem Jahr könnte für den BVB und seine Anhänger doppelt süß schmecken.

Jude Bellingham: Auf Anhieb Real-Star

Er kam, sah und siegte – bei seinem neuen Klub brauchte der ehemalige Star-Spieler des BVB absolut keine Zeit, um anzukommen. In allen vier Spielen stand er in der Startelf. Mit fünf Toren ist er der beste Torschütze seiner Mannschaft. Und schon scheint alles, was er in Dortmund erlebte, vergessen.

Zuletzt sorgte eine TV-Aussage des Briten für Aufsehen. „Ich bin zehnmal besser als in der vergangenen Saison. Ich fühle mich mit diesen Spielern sehr wohl und lerne jeden Tag dazu“, sagte Jude Bellingham. Eine kleine, vielleicht unbeabsichtigte Spitze gegen den BVB.

Award für BVB-Leistung

Sollte der 20-Jährige tatsächlich den Titel beim Golden-Boy-Award holen, wäre das allerding nicht auf die Wunderleistungen bei Real Madrid gewachsen. Denn letzte Saison spielte er bekanntermaßen noch im Ruhrgebiet.

So ganz schlecht können ihn die Schwarz-Gelben also nicht gemacht haben. Bis eine Entscheidung gefallen ist, dauert es aber noch. Die italienische „Tuttosport“, die den Award verleiht, siebt aktuell noch Spieler aus, bis die Top-20 steht.

Jude Bellingham: Das sind die Konkurrenten

Zudem müsste sich Bellingham dann auch noch gegen einige Konkurrenten durchsetzen. Die größten dürften dabei wohl Alejandro Balde (FC Barcelona), Jamal Musiala (FC Bayern München) oder Antonio Silva (Benfica Lissabon) sein.

Wie auch immer es ausgeht: Die Nominierung hat sich Jude Bellingham durch Borussia Dortmund verdient und nicht durch seinen Traumstart bei Real Madrid. Das sollte der Mittelfeldspieler im Kopf behalten.