Jude Bellingham: Steht die Entscheidung bevor? Kehl: „Gehe davon aus“

Bei Borussia Dortmund glaubt kaum einer mehr an einen Verbleib von Superstar Jude Bellingham. Der Brite wird seit einigen Wochen mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Es wird sogar schon von einer Einigung zwischen Real und der Spielerseite berichtet. Trotzdem ist der Transfer noch nicht fix. Der BVB und die Verantwortlichen der Spanier sollen weiterhin um Details verhandeln.

Einige Tage nach der Meister-Enttäuschung spricht nun BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über den Transfer-Poker um Jude Bellingham. Dabei verriet er, dass die Verhandlungen in den kommenden Tagen durchaus Fahrt aufnehmen könnte.

Jude Bellingham: „Bereiten uns vor“

Dass Jude Bellingham den BVB verlassen wird, ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Real Madrid verhandelt intensiv mit den Borussen-Bossen, eine Einigung soll wohl kurz bevorstehen. Während Schwarz-Gelb vor einigen Wochen noch um die 150 Millionen forderte, soll die endgültige Ablöse wohl etwas weniger betragen. Im Raum stehen 100 Millionen als Sockelablöse, dazu könnten noch einige Boni kommen.

Dass der bevorstehende Abgang kein großes Geheimnis mehr ist, weiß auch Sebastian Kehl. Der Funktionär verriet kürzlich, dass der Deal in naher Zukunft über die Bühne gehen könnte. „Ich gehe davon aus, dass nun Bewegung in die Personalie kommen wird. Wir wissen, dass der Spieler für uns einen hohen Wert besitzt, dass er einen laufenden Vertrag ohne Ausstiegsklausel hat“, so Kehl. „Alles Weitere wird sich in nächster Zeit zeigen. Wir bereiten uns auf unterschiedliche Szenarien vor“, ergänzte er.

Worte, die stark auf einen Wechsel in den nächsten Tagen hindeuten. Der 19-Jährige würde inklusive Boni wohl zum Rekordtransfer des BVB werden. Bisher hat diesen Titel Ousmane Dembele inne. Der Franzose wechselte 2017 zum FC Barcelona. Bellingham zieht es wohl zum Rivalen.

Dortmund-Abschied schon am Mittwoch?

Derweil könnte der BVB-Star sich schon das letzte Mal aus Dortmund verabschiedet haben. Am Mittwochabend stieg der Brite am Dortmunder Flughafen in eine Privatmaschine. Das Ziel: Birmingham. Zunächst geht es also in die Heimat, bevor er wohl für längere Zeit Richtung spanische Hauptstadt aufbricht. Am Dortmunder Flughafen verabschiedete sich Bellingham wohl endgültig aus Dortmund. Bevor es in das Flughafengebäude ging, schlug er mit der flachen Hand auf die Ummantelung oberhalb des Einganges. Das wirkte schon sehr nach Abschiedsgruß.

Die Zeit in Dortmund scheint wohl vorbei. Sowohl für den BVB als auch für Bellingham beginnt also ein neues Kapitel. Für den Superstar geht es zu den Königlichen, wo er seinen Ambitionen nach dem Champions League-Titel gerecht werden könnte und Schwarz-Gelb bekommt eine Menge Geld, wovon man einen großen Teil in den Kader reinvestieren kann.