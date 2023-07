Die Transferphase von Borussia Dortmund ist von gemischten Gefühlen geprägt. Mit Ramy Bensebaini und Felix Nmecha konnte Schwarz-Gelb bereits zwei Neuzugänge präsentieren. Dennoch gab es auch mehrere Enttäuschung – darunter auch der Alvarez-Deal, der bereits als fix galt und dennoch geplatzt ist.

Nun ist Borussia Dortmund der nächste Wunschspieler durch die Lappen gegangen. Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. waren an einem absoluten Top-Talent von Fenerbahce dran. Nun zieht es den Spieler jedoch zu Real Madrid.

Borussia Dortmund: Güler entscheidet sich für Real

Arda Güler gilt als eines er größten Talente des europäischen Fußballs. Der 18-Jährige zählte bei Fenerbahce Istanbul in der vergangenen Saison zum absoluten Stammpersonal und überzeugte mit starken Auftritten. Der Youngster besticht vor allem mit seiner starken Technik, seiner Dribbelstärke und der Übersicht im letzten Drittel. Mit seinen Leistungen in der vergangen Saison hat er auf sich aufmerksam gemacht und sich auf den Radar absoluter Top-Klubs gespielt.

Unter anderem war auch der BVB an dem jungen Türken interessiert. Und auch die Spielerseite habe mit einem Wechsel ins Ruhrgebiet geliebäugelt. Doch nun kommt alles alles. Den offensiven Mittelfeldspieler zieht es jetzt zu Real Madrid. Bei den Königlichen soll er zunächst die Sommervorbereitung bei den Profis absolvieren, bevor entschieden wird, wie es mit ihm weiter geht.

Zuletzt berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass Güler kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona stand. Demnach haben sich die Katalanen intensiv um das Top-Juwel bemüht – vergeblich. Jetzt ist er zum Rivalen gewechselt und wird für die Königlichen auflaufen.

Steht vor einem Wechsel zu den Königlichen: Top-Talent Arda Güler. Foto: IMAGO/Depo Photos

Chance auf eine Leihe?

Ein fester Transfer zum BVB ist damit vom Tisch. Doch eine kleine Restchance, Güler in diesem Sommer nach Dortmund zu lotsen, könnte dennoch bestehen. Denn für die erste Mannschaft bei Real Madrid reicht es wohl noch nicht. Zumindest nicht für allzu viel Minuten – dafür ist die Konkurrenz im Mittelfeld zu groß.

So könnten die Königlichen Güler möglicherweise verleihen, anstatt ihn auf die Bank zu setzen. Für die zweite Mannschaft Reals, die in der dritten spanischen Liga spielt, ist er jedoch zu gut und schon zu weit. Deshalb könnte ein einjähriges Leihgeschäft der perfekte Kompromiss sein. In dem Fall hätte Schwarz-Gelb wohl gute Chancen: Die Beziehungen zwischen Real und Dortmund sind gut, dazu scheint der BVB eine gute Adresse für Güler, sich passend weiter zu entwickeln.

Ob es doch noch zu einer Möglichkeit kommt, Güler zu holen, wird sich jedoch erst in den kommenden Wochen zeigen. Zunächst ist der 18-Jährige bei den Real-Profis eingeplant. Dazu ist unklar, ob der BVB ein Leihgeschäft anstreben würde. Auf eine Kaufoption würden sich die Spanier wohl ohnehin nicht einlassen.