Borussia Dortmund: Wiedersehen mit Ex-Flop? IHM könnte man bald wieder begegnen

In der kommenden Saison könnte Borussia Dortmund einen ehemaligen Spieler erstmals seit seinem Abgang im Signal Iduna Park begrüßen. Ein Ex-Star soll kurz vor dem Wechsel zu einem Top-Klub aus der Bundesliga stehen. Nach schwierigen Jahren in Dortmund überzeugt er bei seinem neuen Klub und spielte sich in den Blickpunkt vieler Vereine.

Mehrerer französischen Medien zufolge möchte Eintracht Frankfurt Leonardo Balerdi verpflichten. Der Argentinier hat eine starke Saison bei Olympique Marseille gespielt. Nun lockt die SGE den ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund. Es könnte also zu einem Wiedersehen mit Schwarz-Gelb kommen.

Borussia Dortmund: Balerdi vor Bundesliga-Comeback

Der Innenverteidiger in Diensten von Olympique Marseille hat sich in Frankreich seit seinem Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2020 gut entwickelt. Er konnte seinen Marktwert auf zehn Millionen Euro steigern. Balerdi gehört beim Champions-League-Klub zum Stammpersonal und stand in der laufenden Spielzeit in 42 von 46 möglichen Spielen auf dem Platz – unter anderem in der Gruppenphase der Königsklasse gegen Eintracht Frankfurt. Seither verlor die SGE den 24-Jährigen wohl nicht mehr aus den Augen.

Die SGE soll bereits seit einigen Wochen Kontakt mit Olympique Marseille und der Spielerseite haben. Die Hessen haben jedoch große Konkurrenz im Poker um Balerdi. Neben der SGE sollen Ajax Amsterdam und Real Sociedad Interesse am ehemaligen BVB-Profi haben. Der Vertrag des Argentiniers läuft noch bis 2026. Er soll den Franzosen bei einem Abgang um die 15 Millionen Euro bescheren.

Genauso viel hatte der BVB im Januar 2019 für den Rechtsfuß an die Boca Juniors überwiesen. Marseille bezahlte wiederum nur 11 Millionen Euro an Schwarz-Gelb. Ob die SGE nun bereit ist, den Ablösewunsch der Franzosen zu erfüllen, ist indessen noch fraglich. Dazu steht auch der Trainer von Frankfurt noch nicht endgültig fest. Darauf werden beide Seiten wohl noch warten wollen.

Könnten in der kommenden Saison gemeinsam für die SGE auf dem Platz stehen: Eric Ebimbe (li.) und Leonardo Balerdi (re.). Foto: IMAGO/osnapix

Wenig Spielzeit beim BVB

Anders als in Frankreich, konnte Balerdi bei Borussia Dortmund überhaupt nicht überzeugen. In anderthalb Jahren kam der Defensiv-Akteur auf lediglich acht Pflichtspiel-Einsätze und 135 Minuten. Nach nur 18 Monaten endete das Kapitel BVB für Balerdi wieder. Zunächst wurde der Argentinier an Marseille verliehen, ehe der französische Erstligist Balerdi 2021 fest verpflichtete. Seither überzeugt der Innenverteidiger auf ganzer Linie.

Nach weiteren zwei Jahren bei OM könnte es ihn nun also zurück nach Deutschland ziehen. Das Interesse der SGE soll schon recht konkret sein. Ob es letztlich zu einem Transferabschluss kommt, bleibt jedoch noch abzuwarten. Zunächst liegt der Fokus der Frankfurter auf dem DFB-Pokal Finale gegen RB Leipzig. (Samstag, 3. Juni, 20.00 Uhr). Danach wird man sich weitere Gedanken über die Kaderplanung für die kommende Saison machen.