Heidenheim – BVB im Live-Ticker: Jetzt steht es fest! Bittere Gewissheit vor Anpfiff

Borussia Dortmund ist richtig stark aus der Winterpause gekommen! Drei Spiele, drei Siege, neun Punkte und eine Tordifferenz von 10:1 – das sind beeindruckende Zahlen. Im Spiel Heidenheim – BVB möchte das Team von Edin Terzic nachlegen. Gelingt der nächste Dreier?

Heideheim – BVB verspricht ein spannendes Aufeinandertreffen zu werden. Denn die Hausherren spielen eine starke Saison, in der man vor allem zu Hause eine echte Macht ist. Heidenheim verlor nur zwei der bisherigen neun Heimspiele. Fügt Borussia Dortmund dem Aufsteiger die dritte Heimpleite der Saison zu? Oder gelingt dem FCH ein weiterer Erfolg auf dem Schlossberg?

Heidenheim – BVB im Live-Ticker: Gelingt Schwarz-Gelb der Auswärtserfolg?

Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen, gespielt wird in der Voigt Arena in Heidenheim. Das Stadion wird einmal mehr ausverkauft sein, 15.000 Menschen werden zum Auftakt des 20. Spieltags erwartet. In unserem Live-Ticker verpasst du vor, während und nach dem Spiel keine Highlights.

1. FC Heidenheim – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore: /

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

20.02 Uhr: Terzic warnt vor dem Spiel vor dem Gegner: „Das wird definitiv nicht einfach, das wird ein kniffliges Spiel. Aber wenn wir unser Spiel durchsetzen, bin ich sehr zuversichtlich“, so der BVB-Coach gegenüber „DAZN“. „Wir haben aus dem Hinspiel gelernt“, betont der 41-Jährige.

19.58 Uhr: Beim 2:2 im Hinspiel sammelte der FC Heidenheim seinen ersten Punkt der Bundesliga-Geschichte. Für den BVB war es ein gebrauchter Abend. Man führte schon nach 15 Minuten 2:0 und holte vor heimischen Publikum doch nur einen Punkt. Heute möchte das Team von Terzic die volle Ausbeute mit nach Dortmund nehmen.

19.48 Uhr: Ebenfalls zurück im Kader: Ramy Bensebaini. Der Linksverteidiger schied mit Algerien frühzeitig aus und reiste unter der Woche zurück nach Dortmund. Derzeit hat Positionskollege Ian Maatsen jedoch die Nase vorn. Der Neuzugang präsentiert sich in seinen ersten Wochen bei Schwarz-gelb in Topform.

19.47 Uhr: Damit bleiben sowohl Mats Hummels als auch Emre Can vorerst auf der Bank. Ebenso wie Kjell Wätjen, der erstmal im Kader der BVB-Profis steht. Der 17-Jährige hatte bereits die Winter-Vorbereitung bei den Profis verbracht und ist mit ins Trainingslager nach Marbella gereist. Dort hat er sich mit guten Auftritten für höhe Aufgaben empfohlen. Folgt heute das Bundesliga-Debüt?

19.37 Uhr: Und so läuft der FCH auf: Müller – Traore, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Maloney, Schöppner – Beste, Pieringer, Dinkci – Kleindienst. Mit Maloney und Beste spielen gleich zwei Ex-Dortmunder beim heutigen Gegner des BVB.

19.35 Uhr: Diese Elf schickt Terzic von Beginn an auf den Rasen: Meyer – Meunier, Schlotterbeck, Süle, Maatsen – Özcan, Sabitzer – Malen, Bynoe-Gittens – Moukoko, Füllkrug

19.13 Uhr: Während der BVB auf einige Leistungsträger verzichten muss, kehrt Kapitän Emre Can erstmals seit dem 3:0-Erfolg in Darmstadt in den Kader zurück. Ob er auch direkt wieder von Beginn an ran darf? In knapp 15 Minuten sind wir schlauer, dann kommen die Aufstellungen der beiden Teams heraus.

18.29 Uhr: Die Ausgangslage ist für beide Teams äußerst vielversprechend: Die Gastgeber können mit einem Sieg auf Platz acht springen und hätten vorerst 14 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der BVB würde mit drei Punkten vorerst an dem VfB Stuttgart vorbeiziehen und mindestens für eine Nacht auf Platz drei stehen. Dazu würde man den Champions-League-Platz vor RB Leipzig (derzeit Fünfter) verteidigen.

18.16 Uhr: Mit Heideheim und Dortmund treffen zwei enorm formstarke Teams aufeinander. Der FCH ist seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen, der BVB seit fünf Partien. Zu Hause verlor Heidenheim das letzte Mal im Oktober (2:5 gegen Augsburg).

18.00 Uhr: Noch sind es knapp zweieinhalb Stunden bis der Ball in der Voigt Arena rollt. Doch schon vor dem Anpfiff gibt es schlechte Nachrichten für Schwarz-Gelb: gleich vier Leistungsträger fallen aus. Gregor Kobel, Julian Brandt, Marco Reus (alle erkältet) und Jadon Sancho (muskuläre Probleme) fehlen Trainer Edin Terzic in Heidenheim.

Freitag, 02. Februar, 17.45 Uhr: Einen wunderschönen Freitagabend! Der 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an, den Auftakt machen heute Abend der FC Heidenheim und Borussia Dortmund. Es ist das erste Pflichtspiel des BVB in Heidenheim. Wer setzt sich in diesem Duell durch? Die Antwort gibt es ab 20.30 Uhr hier bei uns im Live-Ticker!