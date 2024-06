Deutschland – Ukraine: Wegen Streichkandidat! Fans mit klarer Forderung an Nagelsmann

Nur eine Nullnummer gegen die Ukraine! Dennoch war das 0:0 des DFB-Teams kein Stimmungskiller. Deutschland zeigte im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg eine gute Leistung, hätte deutlich gewinnen müssen.

Im vorletzten Länderspiel von Deutschland gegen die Ukraine konnte vor allem ein Streichkandidat unmittelbar nach seiner Einwechselung überzeugen. Die deutschen Fans haben jetzt eine klare Forderung an Julian Nagelsmann.

Deutschland – Ukraine: Streichkandidat ist der Gewinner des Spiels

Es war ein 0:0 der besseren Sorte. Das sagt man nicht einfach so. Bei der Partie Deutschland gegen die Ukraine gab es viele Torchancen, starke Kombinationen und auch gute Stimmung auf der Tribüne (hier mehr dazu). Dennoch haben die Tore gefehlt. Sowohl in der 1. als auch in der 2. Halbzeit erspielte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann viele gute Möglichkeiten. Der Treffer wollte aber nicht fallen.

Auch interessant: Deutschland – Ukraine: TV-Zuschauer trauen ihren Ohren kaum! „Singen die das wirklich?“

Für den Bundestrainer war es dennoch wichtig, zu sehen, welche Spieler perfekt für den EM-Kader sind. Am 6. Juni muss Nagelsmann einen Profi aus seinem bisher 27-köpfigen Kader rauswerfen. Nur 26 Akteure dürfen mit. Ein Streichkandidat ist Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim.

Der Youngster feierte sein Debüt gegen die Ukraine und konnte dabei glänzen. Mit seiner starken Leistung bringt er Nagelsmann in Bedrängnis. Denn nach seiner Einwechselung zeigte Beier, warum er kein Streichkandidat sein sollte.

Deutsche Fans mit klarer Forderung an Nagelsmann

In der 59. Minute wurde Beier eingewechselt und sorgte direkt für Aufregung. Der Offensivspieler nahm die Kugel nach einem Zuspiel stark an und fackelte nicht lange. Sein Abschluss knallte allerdings an den rechten Innenpfosten und dann noch an die Unterkante der Latte. Es wäre das 1:0 für Deutschland gegen die Ukraine gewesen und für Beier der perfekte Einstand im DFB-Team.

Nur wenige Zeigerumdrehungen später war der Hoffenheimer wieder im Mittelpunkt. Beier nahm eine Flanke mit der Brust an und zog direkt per Dropkick ab. Doch Ukraine-Keeper Trubin war schnell unten und konnte stark parieren. Auch die Minuten danach war Beier einer der aktivsten deutschen Spieler und sorgte für viel Gefahr im Strafraum der Gegner.

Mehr Nachrichten für dich:

Eine Leistung, die auch sicherlich Nagelsmann bewundern dürfte. Der DFB-Coach muss jetzt entscheiden. Bleibt Beier im endgültigen EM-Kader oder fliegt er raus? Die deutschen Fans haben jedenfalls eine klare Forderung auf X (ehemals Twitter): „Beier spielt so gut. Er muss unbedingt mit zur EM!“, „Beier hat echt stark gespielt und mir gut gefallen. Nagelsmann macht einen Fehler, wenn er ihn nicht mitnimmt“ und „Wow. Beier ist der Hammer.“