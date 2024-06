Deutschland – Ukraine: TV-Zuschauer trauen ihren Ohren kaum! „Singen die das wirklich?“

Nur noch zwei Länderspiele, dann beginnt die Europameisterschaft für das DFB-Team! Den Anfang macht die Partie der Deutschen gegen die Ukraine. In einer furiosen Begegnung sorgen vor allem die Deutschland-Fans auf der Tribüne für gute Stimmung.

Dabei stimmen die Anhänger bei Deutschland – Ukraine einen neuen Partyhit an, bei dem die TV-Zuschauer ganz genau hinhören müssen. Was es damit auf sich hat und um welchen Song es geht:

Deutschland – Ukraine: TV-Zuschauer trauen ihren Ohren nicht

Eigentlich lag der Fokus bei Deutschland gegen die Ukraine auf den Stars von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Schließlich beginnt am 14. Juni die Europameisterschaft und das DFB-Team muss in Fahrt kommen. Neben der Partie gegen die Ukrainer gibt es noch die Generalprobe am Freitag (7. Juni, 20.45 Uhr) gegen Griechenland.

Beim Montagabendspiel in Nürnberg gab es aber Aufsehen auf den Rängen. Die deutschen Fans stimmten einen neuen Partyhit an. „Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen und lassen Emotionen freien Lauf“, brüllten die Zuschauer im Max-Morlock-Stadion.

Die Zeilen stammen von einem Fußballfan, der auf TikTok und Instagram mit seinen Videos auf seinem Balkon viral geht. Immer wieder stimmt er dabei Fangesänge an. Mit dem „Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen“ hat er jetzt für einen Partyhit auf Mallorca und für gute Stimmung beim Länderspiel gesorgt.

„Singen die das wirklich?“

Die TV-Zuschauer, die sich Deutschland gegen die Ukraine angeschaut haben, mussten dabei immer wieder ganz genau zuhören. Viele kennen natürlich die Videos des Fußballfans. Dass er es aber damit tatsächlich geschafft hat, ja fast schon Berühmtheit zu erlangen, können selbst die deutschen Fans nicht glauben.

„Singen die das gerade wirklich? Ich habe jetzt alles erlebt“, „Absoluter Ritterschlag für den Typen. Wer hätte gedacht, dass das jetzt so gefeiert wird?“ und „Ich musste wirklich meinen Fernseher lauter machen, weil ich es nicht glauben konnte, dass das gesungen wird“, heißt es unter anderem auf X (ehemals Twitter).

Auf Mallorca wird der Song übrigens auch immer wieder in den Partyzelten gesungen. Wird man den Gesang jetzt auch bei der anstehenden Europameisterschaft 2024 in den deutschen Stadien immer wieder hören?