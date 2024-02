Heidenheim – Borussia Dortmund: Ex-Juwel heiß auf Duell – SO will er den BVB ärgern

Mit dem 1. FC Heidenheim sorgt Jan-Niklas Beste derzeit für mächtig Furore in der Bundesliga. Der Aufsteiger aus dem Schwabenland steht im gesicherten Mittelfeld und hat mit den Abstiegsrängen bislang wenig zu tun. Einer der Gründe für den Erfolg des FCH ist der Ex-Akteur von Borussia Dortmund.

Denn Beste ist mit 14 Torbeteiligungen der beste Scorer seines Teams und ein echter Erfolgsgarant für den FCH. Im Interview mit DER WESTEN blickt der Ex-Borusse auf das anstehende Duell mit Borussia Dortmund, die aktuelle Saison mit dem FCH und ein mögliches DFB-Debüt.

Borussia Dortmund: FCH-Star Beste heiß auf Duell mit Ex-Klub

Hallo Jan-Niklas, elf Jahre hast du schwarzgelb getragen, diese Saison erstmals gegen den BVB gespielt. Wie hat es sich angefühlt, im BVB-Tempel aufzulaufen und Dortmund dann noch gleich einen Punkt abzuluchsen?

„Es war definitiv ein schönes Gefühl, weil wir auswärts einen Punkt bei einem absoluten Spitzenteam geholt haben und es unser erster Bundesliga-Zähler in der Geschichte des 1. FC Heidenheim überhaupt war. Umso schöner war, dass dabei auch meine Familie im Stadion sein konnte.“

Wie hättest du reagiert, wenn dir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass Aufsteiger Heidenheim in der Bundesliga so stark drauf sein wird?

„Als Aufsteiger ist unser klares Ziel der Klassenerhalt, darauf fokussieren wir uns. Wir lassen uns nicht verrückt machen, auch wenn die Euphorie im Umfeld natürlich momentan groß ist. Bei uns ist sich jeder bewusst, dass wir als Mannschaft weiter Leistung bringen müssen, um am Ende unser großes Ziel zu erreichen.“

Auf den Relegationsplatz sind es elf Punkte Vorsprung, auf einen direkten Abstiegsplatz sind es 12 Zähler. Das macht sicherlich Mut und Hoffnung auf die restliche Rückrunde und den Klassenerhalt, oder? Oder blickt ihr sogar auf die oberen Plätze in der Tabelle?

„Nein, ich kann es nur nochmal betonen: Wir sind Aufsteiger, und unser Ziel ist der Klassenerhalt. Andere Gedanken verschwenden wir dazu erst gar nicht.“

Beste bald im DFB-Dress?

Für dich persönlich läuft es ebenfalls sehr ordentlich. In einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung hast du zuletzt gesagt, es sei „absurd“ über die Nationalmannschaft zu sprechen. Doch bei solchen Leistungen wäre es vermutlich nur noch eine Frage der Zeit, bis Julian Nagelsmann anrufen wird.

„Das Thema ist mittlerweile präsent und natürlich wurde mir auch schon die ein oder andere Frage dazu gestellt. Wie in anderen Interviews aber bereits erwähnt, finde ich es erstaunlich, dass diese Frage so schnell aufkam. Ich konzentriere mich darauf, konstant gute Leistungen zu zeigen und bin dankbar, dass ich Woche für Woche in der Bundesliga spielen darf. Persönlich ist mir vor allem wichtig, weiterhin gesund zu bleiben. Wenn ich nicht gesund bin, kann ich nicht spielen und dementsprechend nicht zeigen, was ich kann. Das war in der Vergangenheit bei mir schon anders, deshalb vergesse ich das nicht.“

Wie wollt ihr die Dortmunder, die mit reichlich Selbstvertrauen durch drei Siege in Folge kommen, dieses Mal ärgern?

„Wir spielen zuhause mit unseren Fans im Rücken. In der Voith-Arena haben wir schon oft bewiesen, dass es schwierig ist, gegen uns zu bestehen. Als Mannschaft geben wir immer alles, laufen füreinander und setzen dem Gegner so viel Widerstand wie möglich entgegen. Wenn wir die ein oder andere Chance bekommen, werden wir diese effektiv nutzen müssen, um erfolgreich zu sein. Dortmund ist zweifellos eine Spitzenmannschaft, die um Champions-League-Plätze und die Meisterschaft kämpft. Die Herausforderung ist groß, aber der stellen wir uns als Mannschaft.“

BVB-Rückkehr im Sommer?

Bei Borussia Dortmund hast du dein Debüt gegeben, der Weg nach oben schien aber versperrt. War der Wechsel zu Werder Bremen unausweichlich für die Karriere, die du nun hinlegst?

„Rückblickend war ich nur ein Jahr in Bremen, jedoch hat mich diese Zeit auf gewisse Art und Weise geprägt. Ich blicke nicht negativ auf die Vergangenheit zurück, viel mehr konnte ich mich dort sowohl spielerisch als auch menschlich weiterentwickeln.“

Abschließend noch: Gibt es Gespräche mit Heidenheim über deine Zukunft? Im Sommer sucht der BVB ja wahrscheinlich wieder einen Mann für die linke Seite…

„Bis jetzt hat es noch keine Gespräche gegeben. Ab Sommer bin ich ja immer noch ein ganzes Jahr unter Vertrag beim 1. FC Heidenheim. Wie ich schon erwähnt habe, liegt der Fokus nun vollkommen auf dem Ziel Klassenerhalt, sowohl beim Klub als auch bei mir. Daher beschäftige ich mich derzeit mit keinen anderen Themen.“