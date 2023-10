Borussia Dortmund: Hammer vor „Klassiker“ steht bevor – BVB schaut genau hin

Nach dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt und dem DFB-Pokal-Spiel gegen TSG Hoffenheim steht für Borussia Dortmund das Spiel des Jahres an. Am Samstag (4. November, 18.30 Uhr) empfängt der BVB den Rekordmeister aus München. Dann möchten sich Edin Terzic und seine Mannschaft für die Meister-Enttäuschung aus der vergangenen Saison revanchieren.

Kurz vor dem großen Spiel gibt es für den FC Bayern wichtige Neuigkeiten. Wie Trainer Thomas Tuchel vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt verriet, ist Torhüter Manuel Neuer zurück an Bord. Das wird auch Borussia Dortmund in den kommenden Tagen beschäftigen.

Borussia Dortmund: Neuer-Comeback nach elf Monaten

Vor fast einem Jahr verletze sich Neuer im Skiurlaub. Der Keeper zog sich einen Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel zu und fiel in der Folge aus. In den vergangenen Wochen wurde viel darüber spekuliert, wann Neuer ins Tor des FC Bayern zurückkehrt. Nun steht fest: Am Samstag (28. Oktober) feiert der 37-Jährige gegen den SV Darmstadt sein Comeback.

„Wenn jetzt nichts mehr passiert im Abschlusstraining, dann spielt er“, betonte sein Trainer am Freitag. Sein letztes Bundesliga-Spiel bestritt er am 12. November 2022 – ausgerechnet bei seinem Ex-Klub Schalke. Danach spielte er noch die WM in Katar und kam in allen drei Gruppenphasen-Partien zum Einsatz. Seither arbeitete er an der Rückkehr, die kurz bevor steht.

++ Borussia Dortmund: Vernichtende Kritik an BVB-Star – „Große Defizite“ ++

„Er freut sich natürlich darauf, wir freuen uns auch darauf“, sagte Tuchel. „Ich bin sicher, dass er ganz schnell in den Rhythmus kommt“, ergänzte er. Stellvertreter Sven Ulreich rückt nun wieder in die zweite Reihe. „Wenn Manu spielen sollte, dann wird er ein gutes Comeback geben. Da freue ich mich für ihn und werde mich natürlich auf die Bank setzen“, sagte er unter der Woche.

Rechtzeitig zum „Klassiker“ wieder fit

Der Zeitpunkt für sein Comeback könnte nicht passender sein. Ebenso wie für den BVB stehen auch für die Bayern wichtige Spiele an. DFB-Pokal, Dortmund, Champions League – ein Neuer im Tor ist bei den Aufgaben sicherlich hilfreich. Doch wie fit ist der Bayern-Keeper nach all den Monaten?

Mehr News:

„Im Training hat man schon gesehen: Das ist ein komplett neues Level an Torwartspiel“, betonte Tuchel. „Wir hoffen, dass er die verpassten Monate mit all seiner Klasse und der Erfahrung wettmacht“, ergänzte der FCB-Coach. In Dortmund wird man sicherlich genau darauf schauen, wie sich Neuer gegen Darmstadt und in Saarbrücken schlagen wird, bevor man den Keeper am kommenden Wochenende dann selbst schlagen möchte.