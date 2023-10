Borussia Dortmund: Vernichtende Kritik an BVB-Star – „Große Defizite“

Es ist ein Thema, das Niklas Süle von Borussia Dortmund wohl nicht mehr loslassen wird. Der BVB-Star muss schon seit mehreren Monaten sich immer wieder heftige Kritik um falsche Ernährung und Übergewicht anhören.

Bei Borussia Dortmund ist der Verteidiger von einem Stammplatz weit entfernt, auch in der Nationalmannschaft gehörte er zuletzt nicht mehr zur ersten Elf dazu. Die Kritik lässt daher nicht nach. Nun hat ein ehemaliger Trainer den Abwehrspieler ebenfalls scharf kritisiert.

Borussia Dortmund: Vernichtende Kritik an BVB-Star

Er ist wohl der Verlierer unter den Gewinnern von Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben liefern Woche für Woche, haben eine erstaunliche Siegesserie aktuell und kommen immer besser in Fahrt. Die meisten Spiele schaut sich Niklas Süle aber nur von der Bank aus an. Der Verteidiger bekommt von Cheftrainer Edin Terzic kaum mehr Einsätze.

Seit Langem muss sich Süle immer wieder Kritik zu seiner Ernährung und zu seinem Übergewicht anhören. Dieses Thema war auch Thema im Sport1-Fantalk, als sich Markus Babbel zum BVB-Verteidiger äußerte.

„Süle ist gut, aber einfach nicht sehr gut. Ich glaube, er hat Probleme damit, die Disziplin aufzubringen, um alles dafür zu tun. Wenn du drei, vier Kilo mehr mit dir herum schleppst, merkst du das auf diesem Niveau. Da hat er große Defizite“, sagte Babbel.

„Frisst in der Woche sechsmal Pizza und achtmal Döner“

Babbel war 2012 Trainer der TSG Hoffenheim. Damals spielte der heutige Verteidiger von Borussia Dortmund in der Jugend der Kraichgauer. Der Ex-Coach blickt zurück: „Auch da war schon das Thema, du frisst in der Woche sechsmal Pizza und achtmal Döner. Das geht so nicht. Das heißt ja nicht, dass er das gar nicht machen soll. Manchmal brauchst du für die Birne einen Durchbläser, das ist ja alles in Ordnung. Aber du kannst das nicht jeden Tag machen.“

Beim 1:0-Sieg des BVB in Newcastle wurde der 28-Jährige in der 78. Minute eingewechselt. Terzic bevorzugt aktuell das Innenverteidiger-Duo aus Nico Schlotterbeck und Mats Hummels. „Er hat zu viel Masse für die rechte Seite. Ausnahmsweise kannst du das mal spielen, aber nicht auf Dauer. 34 Spiele schafft er körperlich nicht“, analysierte Babbel.

Auch von Ex-Bundestrainer Hansi Flick Süle für seine vermeintlich fehlende Fitness kritisiert worden und stand im Juli 2023 nicht im DFB-Kader. Der Innenverteidiger konterte damals: „Ich habe jedes Spiel gemacht in der heißen Phase der Saison, alle drei Tage. Wenn du das machst, dann bist du fit.“