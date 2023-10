Borussia Dortmund: Star verrät BVB-Interesse selbst – „Natürlich ehrt mich das“

In der Sommer-Transferperiode hat Borussia Dortmund lediglich viermal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ramy Bensebaini, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer und Niclas Füllkrug haben sich dem BVB angeschlossen. Es hätten aber auch durchaus mehr Spieler sein können.

Einige Deals sind kurzfristig geplatzt. Namen sind viele genannt worden, an denen Borussia Dortmund Interesse gehabt haben soll. Darunter auch ein Bundesliga-Star, der das Anwerben des BVB jetzt selbst verkündet hat. Doch zu einem Wechsel ist es nicht gekommen.

Borussia Dortmund: Star verrät BVB-Interesse selbst

Im August wollte Borussia Dortmund ihn noch, vor einigen Tagen hat er seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis Juni 2026 verlängert. Die Rede ist von Yussuf Poulsen von RB Leipzig. Der Angreifer stand beim BVB im Sommer auf dem Zettel. Damals galt er als Verkaufskandidat, das hat sich aber jetzt geändert.

Der 29-Jährige gehört zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Marco Rose. Für Poulsen ist es nichts Ungewöhnliches. „Nein, das überrascht mich nicht. Ich weiß, was ich kann und habe großes Vertrauen in meine Fähigkeiten. Deshalb bin ich sicher, dass ich jede Saison eine Rolle spielen werde. Ich sehe mich selbst auf dem Niveau, auf dem ich gerade spiele“, so Poulsen gegenüber der „Sport Bild“. „Da ist es egal, welche neuen Spieler dazukommen. Ich habe immer die Berechtigung, in der Mannschaft zu stehen.“

Als der BVB bei ihm angefragt hatte, gab es von Poulsen eine schnelle Absage. „Ich habe gesagt, dass ich mich erst entscheide, wenn die Klubs sich einigen sollten. Das haben sie nicht, deshalb musste ich mir darüber keine Gedanken machen“, so der Däne.

„Natürlich ehrt mich das“

Über das Interesse von Borussia Dortmund und anderen Vereinen sagt er: „Aber natürlich ehrt mich das, wenn auch andere Vereine auf dem Niveau sehen, was ich kann. Dass mich RB nicht einfach gehen ließ, war auch ein schönes Statement und hat mich darin weiter bestärkt, meinen Vertrag bis 2026 zu verlängern.“

Auch der mittlerweile freigestellte RB-Sportchef Max Eberl bestätigte vor Ende der Transferperiode damals, „dass es zuletzt ein sehr konkretes Interesse für Yussi aus der Bundesliga gab. Wir haben definitiv keinerlei Absicht, ihn abzugeben. Vielmehr sind und waren wir unabhängig von einer anderen Anfrage daran interessiert, seine Geschichte bei RB Leipzig fortzuschreiben, und werden uns nach der Transferperiode hinsetzen und darüber reden, seinen Vertrag über das Jahr 2024 hinaus zu verlängern.“ Gesagt, getan. Poulsen wird also bis 2026 in Leipzig auf Torejagd gehen.