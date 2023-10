Borussia Dortmund: Nach Nicht-Nominierung – Kehl reagiert auf Can-Ausbootung

Als Neu-Nationalcoach am Freitag(06. Oktober) seinen ersten DFB-Kader für die kommenden Länderspielpause bekanntgab, waren einige Überraschungen dabei. Unter anderem ist Emre Can von Borussia Dortmund nach schwachem Saisonstart nicht mehr dabei.

Im Rahmen des Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin sprach nun Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl über die Nicht-Berücksichtigung Cans. Dabei zeigte der BVB-Funktionär durchaus Verständnis für die Entscheidung Nagelmanns.

Borussia Dortmund: „Dann wird er auch wieder die Möglichkeit bekommen“

Viele seiner Teamkollegen wie Nico Schlotterbeck oder Mats Hummels sind dabei, er selbst nicht. Can bekommt in der kommenden Woche etwas pause, statt mit dem DFB-Team die USA-Reise anzutreten. Die Entscheidung von Nagelsmann ist eine Reaktion auf die durchwachsenen Leistungen, die der BVB-Kapitän bisher zeigte.

Kelh zeigte dafür Verständnis. „Wichtig war erstmal, dass Julian mit Emre gesprochen hat“, sagte Kehl am Samstag bei „Sky“. „Er weiß, dass er momentan noch nicht da ist, wo er in den letzten Monaten öfter war“, betonte der Ex-Profi.

Auch Trainer Edin Terzic und er selbst hätten mit Can gesprochen, der Mittelfeldspieler habe Nagelsmanns Entscheidung „sehr professionell aufgenommen. Er weiß, dass er nah dran ist. Er ist hier ein wichtiger Faktor und wird die Zeit nutzen, um die gute Leistung zu bringen. Dann wird Emre wieder die Möglichkeit bekommen.“

Hummels-Rückkehr „absolut verdient“

Im Gegensatz zu Can ist BVB-Innenverteidiger Mats Hummels nach langer Zeit wieder mit dabei. Er habe sich die Berufung für die USA-Reise der DFB-Auswahl „absolut verdient“, betonte Kehl. „Er hat richtig gute Leistungen gezeigt, nicht nur in den letzten Wochen, sondern in den letzten Monaten. Daher ist es folgerichtig, dass er wieder zum Thema wird.“

Im Spiel gegen Union Berlin gab es für Hummels eine kurze Schrecksekunde. Der Defensiv-Mann hielt sich kurz vor Schluss den Oberschenkel und wurde später angeschlagen ausgewechselt. Er selbst gab jedoch direkt nach der Partie Entwarnung. Der Oberschenkel sei „nur klassisch zugelaufen“. Es sei alles gut, die Länderspielreise sei nicht in Gefahr.