Borussia Dortmund – Union Berlin: Fans reißt der Geduldsfaden – „Wird immer lächerlicher“

Minutenlange Überprüfung durch den Videoassistenten, bis dann endlich mal eine Entscheidung gefallen war – was die Schiedsrichter bei Borussia Dortmund – Union Berlin ablieferten, war wieder einmal Wasser für die Mühlen der Kritiker.

Bei Borussia Dortmund – Union Berlin riss den Fans wieder einmal der Geduldsfaden. Gleich mehrfach musste das Spiel minutenlang unterbrochen werden – und das wegen der Überprüfung einer Abseitsentscheidung.

Borussia Dortmund – Union Berlin: Ewige Warterei geht Fans auf den Zeiger

Sechs Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Dieser Fakt sagt schon viel über das Spiel zwischen dem BVB und Union aus und gibt einen ersten Hinweis darauf, wie lange die Fans auf die Entscheidungen des Videoassistenten warten mussten.

Zum ersten Mal griff der VAR in der 18. Spielminute ein. Alex Kral traf nach einer Freistoßflanke per Kopf ins Tor. Schiedsrichter Patrick Ittrich fasste sich an sein Ohr, signalisierte: Das Tor muss überprüft werden. Über vier Minuten dauerte es, bis endlich die Entscheidung da war: Abseits. Zugegeben: Das war wirklich sehr knapp.

In der 26. Minute ging die Warterei schon wieder los. Füllkrug traf nach einer Freistoßflanke von Reus zum vermeintlichen 2:1. Schon bei den Fernsehbildern war aber eigentlich schon zu erkennen: Der BVB-Stürmer stand im Abseits. Nach über drei Minuten entschied auch der VAR auf Abseits.

„Das macht doch keinen Spaß mehr“

Die Fans ging die Warterei mächtig auf den Zeiger. Genau das ist es, was die Fußballfans so stört: Es dauert einfach so lange. So fielen auch die Reaktionen bei „X“ (ehemals Twitter) aus:

„Halbe Stunde später… Hey, doch kein Tor. Es wird immer lächerlicher, wie lange dieser Keller braucht“

„4 Minuten für die Entscheidung: Abseits oder nicht? Das macht doch keinen Spaß mehr und hat mit dem Sport kaum noch was zu tun!“

„Abseits ist klar haben sie gesagt. Entweder Ja oder Nein haben sie gesagt. 4 Minuten haben sie nun gebraucht, um das zu checken“

„Videobeweis in Dortmund heute wie die Deutsche Bahn“

„Vier Minuten braucht der VAR um ein Abseits zu erkennen. Diese Shitshow ist unfassbar.“

Immerhin: Deutlich schneller ging’s in der 30. Minute. Nach einem Foul von Hummels an Becker schaltete sich der VAT sich ein, Ittrich schaute es sich an und entschied innerhalb von einer Minute auf Elfmeter. Bonucci verwandelte zum 2:1 für Union.