Borussia Dortmund: Sorgen um Hummels – Länderspielreise in Gefahr?

„Das darf doch wohl nicht wahr sein“, werden sich die Fans von Borussia Dortmund, die Verantwortlichen und auch Mats Hummels selbst gedacht haben. Der BVB-Star musste beim Spiel gegen Union Berlin verletzt ausgewechselt werden.

Für den BVB-Star kommt dieser Verletzung zur Unzeit. Mats Hummels ist aktuell in bestechender Form und wurde gerade erst mit der Rückkehr zur Nationalmannschaft belohnt. Jetzt könnte sogar sein Nationalelf-Comeback in Gefahr sein.

Borussia Dortmund: Hummels muss verletzt runter

Hummels greift sich an den Oberschenkel, muss offensichtlich ausgewechselt. Niklas Süle kommt für den 34-Jährigen. Der BVB-Star läuft unrund, geht hinter dem eigenen Tor vom Feld. Von den Fans wird er mit einem aufmunternden Applaus verabschiedet. Anschließend sitzt er mit bandagiertem Oberschenkel auf der Bank, kühlt seine Schmerzen.

Es sah nach muskulären Problemen im Oberschenkel aus. Eine Diagnose lässt sich aus der Ferne nicht stellen. Man kann Hummels und dem BVB nur die Daumen drücken, dass es nichts Ernsteres ist. Für den 34-Jährige hätte es aber keinen schlechteren Zeitpunkt geben können.

Erst am Freitag (6. Oktober) bekam er die tolle Nachricht: Hummels kehrt in die Nationalmannschaft zurück. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann berief ihn für die Länderspielreise in den Kader. Das hat er sich mit starken Leistungen in den letzten Monaten verdient.

Verschiebt sich sein Nationalelf-Comeback?

Zu bitter wäre es für Hummels jetzt, wenn er sein Comeback in der Nationalmannschaft verschieben muss. Schon am Montag reist die deutsche Nationalmannschaft in die USA. Dort steht am Samstag (14. Oktober) das Länderspiel gegen die USA an, mittwochs (18. Oktober) geht es dann gegen Mexiko. Ob Hummels diese Reise antreten kann, wird sich vermutlich erst bei genaueren Untersuchen herausstellen.