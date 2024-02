Borussia Dortmund: Heftige Ansage an BVB-Stars! Terzic haut nach enttäuschendem Remis auf den Tisch

Nach drei Siegen zu Beginn des Jahres musste Borussia Dortmund im Auswärtsspiel beim FC Heidenheim einen dicken Dämpfer hinnehmen. Es wurde das erwartet schwere, das erwartet unangenehme Spiel, in dem der BVB fast über die gesamten 90 Minuten enttäuschte.

Vor allem beim Spielaufbau hatte Borussia Dortmund große Probleme. Das Team von Edin Terzic fand keine Lösungen, um das kompakt stehende Heidenheim zu überspielen. Letztlich hatte Schwarz-Gelb sogar Glück, das Spiel nicht zu verlieren.

Borussia Dortmund: Terzic-Klartext nach enttäuschendem Remis

Terzic war nach dem Auftritt seiner Mannschaft sichtlich angefressen. Der 41-Jährige wütete nach dem Spiel am „DAZN“-Mikrofon über die 90 Minuten seines Teams. Dabei sprach er nicht nur über taktische Defizite, sondern richtete sich auch direkt an seine Spieler

„Wir dürfen heute keine Ausreden suchen. Trotz vieler Verletzten haben wir heute eine gute Mannschaft auf dem Platz gebracht. Heute haben einige Spieler, die in den letzten Monaten unzufrieden waren, die Chance bekommen. Aber die wurde nicht von allen genutzt, das war einfach zu viel zu wenig“, so der Hauptübungsleiter der Westfalen.

Wen genau er damit meinte, erklärte Terzic nicht, das ließ er offen. Dennoch ist das ein klarer Appell an einige Spieler. Ex-Nationalspieler Michael Ballack hatte eine Vermutung, wen Terzic gemeint hat. „Das war eine gute und richtige Analyse von Edin Terzic. Spieler wie Jamie Bynoe-Gittens und Youssoufa Moukoko müssen sich angesprochen fühlen“, so der DAZN-Experte.

„Darf nicht unser Anspruch sein“

Heidenheim wirkte von Beginn an griffiger und hatte die größeren Chancen. Sowohl in der ersten Hälfte als auch in der zweiten Hälfte waren es fast ausschließlich die Gastgeber, die einem Tor wirklich nah waren. „„Mit der Leistung, die wir gezeigt haben, haben wir nicht mehr verdient als diesen einen Punkt. Wir hatten zu wenig Torchancen, konnten keine Wucht entwickeln“, analysierte Terzic nach der Partie.

Und weiter: „Wir waren viel zu kompliziert, nicht sauber und standen viel zu passiv in den Positionen. Wir haben den Anspruch, besseren Fußball zu zeigen. Ein solcher Auftritt darf und kann nicht unser Anspruch sein“ verdeutlichte der BVB-Coach, der nach dem schwachen Auftritt seines Team wieder mehr in die Kritik gerät.