Borussia Dortmund: Horror-Anblick für Schwarz-Gelb – Terzic mit klarer Ansage an Reus und Co.

Wenn der FC Bayern am Samstag im Signal Iduna Park zu Gast ist, möchten Edin Terzic und seine Mannschaft zeigen, dass man mit dem Rekordmeister mithalten kann. Nach einem starken Saisonstart gilt es nun, sich endgültig vorne festzubeißen.

Diese Devise hat auch BVB-Coach Edin Terzic ausgerufen. In den letzten Jahren konnte Borussia Dortmund äußerst selten gegen die Münchener überzeugen. Am Samstag (4. November, 18.30 Uhr) möchte Schwarz-Gelb erstmals seit langer Zeit wieder gegen die Bayern gewinnen. Dafür richtete sich Terzic mit deutlichen Worten an seine Mannschaft.

Borussia Dortmund: Letzter Sieg vor knapp vier Jahren

Der Blick auf die Statistik gegen den FC Bayern dürfte allen BVB-Fans schmerzen. In den vergangenen fünf Jahren konnte man lediglich zweimal gegen den Rekordmeister gewinnen. Neben diesen beiden Erfolgen konnte man in der letzten Saison zumindest zu Hause einen Last-Minute-Punkt holen. In allen anderen Partien hatte Schwarz-Gelb das Nachsehen – teilweise musste man herbe Niederlagen einstecken.

„Wenn man sich die Statistik anschaut, haben wir in den letzten Partien nicht so gut ausgesehen. Wir sind deutlich näher herangekommen, waren letztes Jahr in beiden Spielen sehr gut und mutig“, betonte Terzic in der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Dazu betonte er auch, dass die Mannschaft einen besonderen Tag brauche, um die Bayern zu bezwingen. „Wir müssen lernen, dass diese Spiele durch Kleinigkeiten entschieden werden können. So viele Chancen dürfen wir nicht liegen lassen“, so der Borussen-Coach.

Heimisches Publikum als großes Faustpfand

Eine Statistik dürfte dem BVB hingegen auch Hoffnung machen. Sowohl das unentschieden in der letzten Saison als auch die beiden letzten Siege gegen die Bayern konnte Schwarz-Gelb im heimischen Westfalenstadion feiern. Mit knapp 75.000 Dortmunder in Rücken fällt es also deutlich einfacher, dem Rekordmeister Paroli zu bieten.

Gemeinsam mit den eigenen Fans soll der erste Sieg seit über fünf Jahren gelingen. Mit einem Erfolg würde man jedenfalls ein deutliches Statement an die Konkurrenz senden. Zu Beginn der Saison wurde Schwarz-Gelb für die Spielweise kritisiert. Zuletzt verstummten die Kritiker immer mehr. Mit einem Sieg gegen die Bayern wäre die Thematik wohl vorerst ad acta gelegt.