Borussia Dortmund – FC Bayern München: Werden SIE zum entscheidenden Faktor?

Ist es endlich wieder so weit? Die Fans von Borussia Dortmund warten seit mehreren Jahren darauf, endlich wieder einen Sieg gegen den FC Bayern München zu feiern. In der jüngsten Vergangenheit gingen nämlich nahezu alle Duelle an den deutschen Rekordmeister. Der letzte BVB-Sieg war in der Saison 2018/19.

Doch in diesem Jahr gibt es bei Borussia Dortmund wieder große Hoffnung. Der FC Bayern ist bezwingbar. Das zeigte sich in den vergangenen Wochen nämlich immer wieder. Im Signal-Iduna-Park könnten vor allem die Fans eine wichtige Rolle spielen.

Borussia Dortmund – FC Bayern: „Klassiker“ im Signal-Iduna-Park

Sie gehören zu den besten Mannschaften in der Bundesliga. Folgerichtig ist der „Klassiker“ auch das Topspiel des 10. Spieltags. Am Samstag (4. November, 18.30 Uhr) findet Borussia Dortmund gegen den FC Bayern statt. In den vergangenen Jahren setzten sich meistens die Münchener im direkten Duell durch und sicherten sich so auch immer die deutsche Meisterschaft.

Das soll sich in diesem Jahr ändern. Dabei macht vor allem eine Sache dem BVB große Hoffnung. Durch den 1:0-Sieg im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim stehen Edin Terzic und seine Mannschaft bei 26 ungeschlagenen Heimspielen in Serie, die gegen Bayern fortgesetzt werden soll. Die letzte Niederlage war am 20. August 2022, als die Schwarzgelben eine 2:0-Führung gegen Werder Bremen noch aus der Hand gaben.

Vor allem mit den Fans in Rücken könnten die Dortmunder noch mal einen zusätzlichen Push bekommen. Besonders bei solchen hitzigen Partien ist die Südtribüne, aber auch das gesamte Stadion voll da. Eine Atmosphäre, die dem FC Bayern vermutlich Probleme bereiten könnte.

BVB-Fans der entscheidende Faktor?

Denn die Münchener waren zuletzt in der Champions League bei Galatasaray Istanbul schon in einem Stadion, das eine beeindruckende Atmosphäre hatte. Die türkischen Fans waren so laut, dass der FC Bayern sichtbare Probleme hatte. Genau das erhofft sich auch Borussia Dortmund.

Im „Klassiker“ ist jeder Fan im Stadion gefordert. Der BVB braucht den vollen Rückhalt des Signal-Iduna-Parks, um endlich wieder einen Sieg gegen den Erzrivalen aus München einzufahren.